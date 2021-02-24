Какие профессии идеально подходят людям в зависимости от знака зодиака?

Со школьной скамьи нам твердят о важности правильного выбора профессии, приводят в пример выдающихся личностей и настоятельно рекомендуют «не тратить время зря». Но что если определиться со сферой деятельности не получается ни к 20, ни даже к 40 годам? Расставить все точки над «i» помогут звезды, уверяет астролог Анна Зорина.

Тщательно изучив характеристики своего гороскопа, можно не только выявить скрытые таланты, но и понять, какое дело принесет большую прибыль.

Овны, к примеру, не могут работать без интереса. Обремененные «не своими» обязанностями, они тут же впадают в уныние и депрессию. Однако если предстоит решить крайне сложную, не терпящую отлагательств задачу, немедленно ринутся в бой!

«Постоянство при этом не является их сильной стороной, так что долгосрочные проекты точно не для них. Овнам хорошо подходит сфера искусства, лучше всего — активная часть: создавать модели одежды, организовывать Fashion-съемки», — утверждает эксперт.

Тельцы же, напротив, крайне усидчивые люди и могут добиться колоссальных результатов! Главное — чтобы никто не действовал на нервы, а в запасе было достаточно времени. Представители этого знака найдут себя в финансовой сфере. Впрочем, при желании, и любое другое дело принесет им хорошую прибыль.

Близнецы — прекрасные ораторы, уверяет Зорина, а потому советует рожденным под этим знаком не бояться публичности.

«Неугомонный характер делает их великолепными актерами или переговорщиками. Они замечательно занимаются связями с общественностью или ведут журналистские расследования. А вот все, что требует рутины, точно им не подходит», — констатировала астролог.

Раки, в отличие от Близнецов, — крайне замкнутые личности. Они не могут работать в команде, но блистательно справляются с индивидуальными проектами. Несмотря на то, что эти личности подвержены частой смене настроения, руководитель может быть уверен — его не подведут ни при каких условиях.

Раки могут зарекомендовать себя как первоклассные специалисты в поварском искусстве, науке, а также профессиях, связанных с водой и природой в целом.

Львы — большие энтузиасты: готовы работать даже бесплатно, главное — чтобы после завершения сделки или проекта, их имя гремело на весь мир. Единственное, что может помешать добиться цели, — внезапный приступ лени. Если не учитывать это нюанс, стоит отметить, что из Львов получаются отличные руководители.

Девы — классический пример того самого, идеального, серьезного и ответственного работника. Если представитель этого знака станет бухгалтером, к его отчетам нельзя будет придраться; если писателем — книга будет оформлена по всем канонам.

«Все, за что берутся, Девы стараются делать идеально. Того же они будут требовать и от других. Но и с самокритикой там все в порядке, так что стоит почаще хвалить трудолюбивых Дев, и они будут работать еще лучше», — уверяет Анна Зорина.

Весы всей душой ненавидят рутину, хотя при жесткой необходимости справятся с ней на «ура!». Представители этого знака, как открытые и раскрепощенные личности, лучше всего проявят себя в сфере адвокатуры, журналистики, торговли и даже искусства. Важный нюанс: дело должно быть им действительно интересно.

Скорпионы, как и Девы, работе отдаются полностью. Они жестко контролируют не только всех и все вокруг, но прежде всего самих себя. О болезнях и пропусках с их стороны не может быть и речи! Ведь есть обязательства и дела, с которыми лучше них никто не справится.

Астролог замечает, что лучше всего Скорпионы ориентируются в аналитике. Однако во врачебном или военном деле они способны добиться не меньших результатов.

Из Стрельцов же получатся прекрасные судьи, прокуроры и даже чиновники, подчеркивает Зорина. Чем выше статус и больше ответственности — тем, как оказалось, лучше для них. Представители этого знака прекрасно понимают, что имеют склонность к лени, а потому стараются максимально загружать себя делами, чтобы не остаться «на обочине жизни». И это — правильный подход!

Козероги — удивительно уравновешенные и консервативные персоны. Они адекватно реагируют на любую критику, способны найти подход к любому человеку, а также блистательно справляются с организацией масштабных мероприятий.

«Козероги — замечательные руководители, которые двигают вперед проекты! Им немного недостает эмоциональности, зато за результат можно не переживать», — подчеркивает астролог.

Водолеи славятся неординарным подходом к жизни, что и помогает им быстрее конкурентов добиваться поставленных целей, а также неплохо зарабатывать. Частенько рожденные под этим знаком люди становятся выдающимися изобретателями и гениальными учеными. При выборе профессии Водолеям стоит прислушиваться к интуиции: она их никогда не подведет.

Рыбы, хоть и могут работать в коллективе, но предпочитают держаться обособленно. Они прекрасно справляются с поставленной задачей, придерживаясь собственного ритма, при этом любое давление извне воспринимают в штыки.

«Рыбы очень мечтательны, чувствительны и тонко настроены на окружающий мир. Из них получаются великолепные врачи и психологи, но работать им лучше все же в одиночку», — заключила эксперт.

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