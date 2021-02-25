Певица Любовь Успенская призналась, что ее 67-летие — один из лучших дней рождения за всю жизнь. Неудивительно, ведь из Америки в Москву наконец вернулась ее дочь Татьяна Плаксина, с которой звезда шансона находилась в затяжной ссоре. И не только вернулась, но и примирилась с матерью.

В прошлом году поведение Плаксиной часто вызывало беспокойство у фанатов. Она публично обвинила родительницу в издевательствах на ток-шоу, а позже уехала в Штаты к отцу. Поклонники подозревали, что у нее началось психическое расстройство после тяжелой аварии на велосипеде. Сама Любовь Успенская заявила, что все дело в наркотиках, которые ее дочь попробовала у индейцев Латинской Америки. Все это время, по словам певицы, от переживаний за своего ребенка ее спасала музыка.

«Были моменты, когда я в разгар всего происходящего, всего этого хаоса в моей жизни, несчастья, должна была ехать на Дальний Восток… Казалось, не смогу выйти на сцену после крупной ссоры со сбежавшей в прошлом году дочерью Татьяной… Я стояла перед началом концерта за кулисами без сил. Но тут прозвучала музыка, я вышла на сцену и вдруг почувствовала, что пою лучше, чем раньше. Сцена, концерт меня просто преображают, и мне уже не страшно», — рассказала Успенская в интервью ФАН незадолго до празднования дня рождения.

Самое страшное, считает артистка, позади. Татьяна уже в Москве, но на вечеринке в честь дня рождения она не появилась, шумная компания ей сейчас ни к чему. В качестве подарка маме Плаксина пишет картину.

«Это будет один из лучших моих дней рождения. Я рада, что смогла вернуть ребенка, и даже не мечтала, что это случится именно в день рождения. В общем, гости приезжают с Украины, из Италии, Франции, Монако. Это люди, которые меня поддержали в тяжелое время. Я закачу пир на весь мир», — обещала Любовь Залмановна и сдержала слово.

Instagram @uspenskayalubov_official @glukozamusic

Кроме художественного, у Татьяны есть и музыкальный талант. Ее мама уверена, что девушка обладает особым тембром. По словам Успенской, вокальное мастерство Татьяны заметила не только она, но и такие артисты, как Леонид Агутин, Александр Панайотов и Полина Гагарина.

Однако в ближайшее время Плаксина петь не будет. Ее мама считает, что ей сейчас лучше избегать внимания публики. Успенская предположила, что ДТП, в котором ее дочь получила травму, и шок, что она испытала, стали своеобразным толчком, помогли открыться в качестве певицы. Постепенно музыка вылечит Татьяну, уверена артистка. Любовь Залмановна также заявила, что Плаксина сама преодолела зависимость от наркотиков, без медицинской или иной помощи.

«Таня сейчас абсолютно адекватная, просто она страдала депрессией после того ДТП. Слава богу, я не опускала руки, нашла всех нужных врачей в Америке. Дочь ждет челюстно-лицевая хирургия. Я всегда до конца верила, что спасу Таню», — уверяет Успенская.

На своей странице в Instagram, как бы подтверждая слова матери, Плаксина опубликовала совместное фото, на котором целует родительницу. Однако подпись у снимка весьма загадочная: «С днем рождения, мама! Это история любви, которой не существует…»

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская заявила о планах развестись со своим мужем Александром Плаксиным и отвоевать у него имущество, на которое он претендует. Проблема в том, что 30 лет назад певица не заключила с мужем брачный контракт…