«Возник взаимный интерес»: как Катерина Шпица познакомилась со вторым мужем

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Анна Васильева
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Простая встреча тренера и звездной клиентки в одном из столичных спортзалов привела к алтарю.

«Возник взаимный интерес»: как Катерина Шпица познакомилась со вторым мужем

Фото: Instagram @katerinashpitsa

Российская актриса Катерина Шпица вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал Руслан Панов. Он — генеральный директор фитнес-клуба X-Fit «Столешников». Еще мужчина занимается фотографией и танцами. Как же состоялась первая встреча артистки и фитнес-тренера?

Шпицу и Панова связал спорт. Об этом накануне свадьбы сайту KP.RU рассказал сам жених.

«Моя пара сложилась именно в спортзале. Катерина пришла заниматься в наш фитнес-клуб, для нее подыскивали тренера. Мы стали тренироваться, практически одновременно возник взаимный интерес», — пояснил Руслан Панов.

Он отметил, что с каждой встречей симпатия росла. И вылилась в итоге в романтические отношения. Катерина продолжала приходить на тренировки к Руслану, он же сопровождал любимую на светских мероприятиях. Также пара часто каталась на коньках на ГУМ-катке.

Предложение от Руслана Катерина получила два года назад. Это было очень романтично: девушка играла главную роль в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре Булгакова, а в конце стала невестой, сказав любимому Руслану «да». Зрители не сразу поняли, кто этот человек, неожиданно вышедший на сцену. Но когда все стало ясно — зал разразился аплодисментами.

После этого Катерина и Руслан стали жить вместе. Они много путешествуют и берут в поездки восьмилетнего сына актрисы от первого брака. Когда Катерина приняла участие в проекте «Танцы со звездами», Руслан стал ее домашним наставником. Мужчина занимается танцами, поэтому помогал невесте с хореографией.

Этот брак — второй для актрисы. Первый муж Шпицы — актер Константин Адаев. Они зарегистрировали свои отношения в 2010 году. Спустя два года звезда театра и кино родила мальчика, а через некоторое время супруги развелись.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катерина Шпица показала видео свадебной вечеринки. 24 февраля состоялась торжественная церемония бракосочетания.

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