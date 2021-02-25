Диско-такси и «брачный танец»: Катерина Шпица показала видео свадебной вечеринки

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Рита Цветкова
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Актриса вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова через два года после получения предложения.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; Instagram @katerinashpitsa

Актриса Катерина Шпица опубликовала на своей странице в Instagram видео с зажигательной свадебной вечеринки. 24 февраля состоялась торжественная церемония бракосочетания артистки и ее избранника — генерального директора фитнес-клуба X-Fit «Столешников», фотографа и тренера Руслана Панова.

Во Дворец бракосочетания «Барвиха Luxury Village» молодожены и их близкие друзья отправились не в представительском авто, а в диско-караоке-такси. Компания дружно пела хиты 90-х — известные песни групп «Иванушки International» и «Отпетые мошенники». По словам невесты, она нисколько не пожалела, что отказалась от идеи классического свадебного кортежа.

На церемонии присутствовал восьмилетний сын Шпицы Герман. Один из роликов из ЗАГСа актриса трогательно подписала: «Сын благословил». Мальчик действительно выглядел веселым и воодушевленным, с радостью держал нового мужа своей мамы за руку.

Получив свидетельство, новобрачные в том же диско-автомобиле поехали на праздничный обед. Праздник Шпица и Панов отметили в небольшом ресторане, в кругу близких. Первый «брачный танец», как назвал это действо жених, был абсолютной импровизацией — забавным видео актриса тоже поделилась с подписчиками. В завершении празднования гостей угостили тортом со свечой-фейерверком.

Предложение руки и сердца звезда фильмов «Метро» и «Экипаж» получила еще в 2018 году. Свадьба должна была состояться в 2020-м, но из-за разыгравшейся пандемии коронавируса торжество пришлось перенести.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры бракосочетания Екатерины Шпицы и Руслана Панова из ЗАГСа.

Диско-такси и «брачный танец»: Катерина Шпица показала видео свадебной вечеринки

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Instagram @katerinashpitsa

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Instagram @katerinashpitsa

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Instagram @katerinashpitsa

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Instagram @katerinashpitsa

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