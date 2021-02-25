Заниматься ли сексом на первом свидании? Психолог назвала единственную причину

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Егор Измалкин
Эксклюзив 5 763

Сексолог Алия Королева утверждает, что перед тем как пойти на близость с новым партнером, нужно хорошо его узнать.

Фото, видео: depositphotos / DmitryPoch; 5-tv.ru

Заниматься ли сексом на первом свидании, для себя каждый решать должен сам, однако перед этим нужно взвесить все «за» и «против». Психолог и сексолог Алия Королева рассказала 5-tv.ru о плюсах и минусах интимной близости при недавнем знакомстве с партнером.

«Главный плюс — это только лишь то, что возможно вы получите сексуальное удовлетворение — и ключевое слово здесь „возможно“. Все мы знаем более простой способ его получения — мастурбация», — пояснила специалист и отметила, что других плюсов нет.

Что касается минусов, то здесь возникает вопрос безопасности.

«А вы знаете, с кем идете на свидание? Как хорошо вы знаете своего партнера? Здоров ли он физически? А психически? Согласитесь, что за короткое время невозможно понять, кто находится перед вами?» — отметила Королева.

По ее словам, если мужчина начинает ухаживать за женщиной или зовет на свидание, это редко говорит о влюбленности. На первом месте, утверждает психолог, именно сексуальное желание.

«Все мужчины на поводу у этого желания порой готовы на очень красивые поступки. Зачем лишать себя такой возможности? Лучше подождать и как раз узнать, кто перед вами», — посоветовала сексолог.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий сексолога о самых главных страхах мужчин в постели.

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