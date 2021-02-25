Коуч Наталья Грейс набросилась на администратора Сургановой в доме певицы

В доме Светланы Сургановой случилась драка, в результате которой пострадала администратор артистки Наталья Самсонова. По предварительным данным, на нее набросилась именитый коуч певицы Наталья Грейс. Информацию об этом в беседе с 5-tv.ru подтвердила директор знаменитости Елена Жукова.

«Действительно, такая история имела место. И я знаю, что жертвой этой истории подано заявление в полицию. Нет-нет, Светлана ни в коем случае не пострадала. И в целом она не имела отношения к этому, просто так вышло, что все произошло у нее в доме», — рассказала директор Сургановой.

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Сама пострадавшая оказалась не столь словоохотлива, зато решительно настроена разобраться в случившемся. Наталья Самсонова заявила, что пока не может разглашать детали происшествия в интересах следствия.

«Доследственная проверка. Когда будет подробнее известно, тогда я, может быть, что-нибудь расскажу. Да, заявление написала. И работает сейчас адвокат, я пока не могу разговаривать без нее», — сказала Самсонова.

Предварительно известно, что драка произошла во время обсуждения деталей будущего клипа артистки. Другие подробности происшествия пока не раскрываются.

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