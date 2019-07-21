Светлана Сурганова рассказала о жизни после победы над раком

Певица Светлана Сурганова рассказала о своей жизни после победы над раком. По словам 50-летней знаменитости, об онкологическом заболевании она узнала в возрасте 27 лет и даже пережила клиническую смерть, а также несколько оперативных вмешательств по удалению опухоли сигмовидной кишки, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

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Именно с тех пор Светлана Сурганова начала проявлять особую заботу о своем здоровье. Кроме того, с раннего возраста ей приходится придерживаться строгой диеты из-за врожденных особенностей организма.

« Перенесенная в юности серия операций хотя и стала одним из самых тяжелых жизненных испытаний, но при этом научила и многим полезным навыкам: доверять профессионалам, не игнорировать даже самые незначительные симптомы, вовремя обращаться к специалистам », — признается Светлана Сурганова.

Музыкант отмечает, что в последнее время начала больше ценить жизнь и научилась быть благодарной за каждый новый день в ее жизни. По словам Светланы Сургановой, она абсолютно спокойно относится к тому, что все люди смертны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака.