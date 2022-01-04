Внимание, опасность! Диетолог назвала пять причин отказаться от хлеба

Хлеб — один из самых распространенных продуктов питания в мире. В России этот продукт имеет особое значение — ему посвящено множество пословиц и поговорок, а пышный каравай является лучшим кушаньем для молодоженов, согласно древней русской традиции.

Однако частое употребление хлеба с «неправильным» составом может негативно повлиять на здоровье, считает врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. Специалист перечислила пять основных причин, из-за которых мучное изделие может нанести вред организму.

Мука высшего сорта

Специалист утверждает, что наличие в составе белой муки высшего сорта совсем не говорит о пользе данного продукта, а скорее наоборот — этот сорт муки при технической обработке теряет пищевые волокна и другие полезные для нашего организма вещества.

Глютен

В современном мире очень много разных убеждений насчет употребления глютена в пищу. Врач утверждает, что полностью исключить этот растительный белок необходимо только людям с болезнями непереносимости этого вещества. Филиппова отметила, если у вас есть подозрения относительно неусвоения глютена — необходимо для начала полностью обследоваться и подтвердить эту версию, а затем составить необходимую диету.

Химические вещества в составе

В составе современного хлеба из супермаркетов часто можно встретить такие компоненты как усилители вкуса, ароматизаторы и красители, а также другие химические вещества. По мнению эксперта, все эти составляющие оказывают негативное влияние на внутренние органы человека.

Дрожжи

Состав, в котором содержатся дрожжи и разрыхлители, так же обладает большим количеством искусственных веществ: консервантов, кислот и других ингредиентов, отрицательно влияющих на наш организм.

Условия хранения и срок годности

Татьяна Филиппова утверждает, что, чем выше сорт муки — тем меньше срок годности. Условия хранения часто нарушаются в магазинах, поэтому диетолог советует покупателям быть бдительными и тщательно проверять сроки годности и условия хранения каждого конкретного продукта. Это касается не только хлеба, но и всех продуктов в целом.

Диетолог также отметила, что, несмотря на все вышеперечисленное — полностью исключать хлеб из рациона питания не стоит. Главное — выбирать качественный продукт с максимально натуральным составом. Желательно, чтобы хлеб был произведен из цельной зерновой муки — тогда удастся получить максимальную пользу для своего организма.

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