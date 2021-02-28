Психолог рассказала, как понравиться мужчине на первом свидании женщинам в возрасте 30+

Любая женщина волнуется перед первым свиданием и хочет, чтобы все прошло идеально. А если речь идет о тех, кому «немного за 30»? Ставки на каждого потенциального возлюбленного велики — многие не хотят тратить время на бесперспективные отношения или боятся, что не понравятся мужчине.

Как очаровать представителя сильного пола, даже в возрасте 30+, в интервью 5-tv.ru рассказала интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт, и НЛП-тренер Ольга Адрианова. Она дала несколько простых, но дельных советов, которые пригодятся и в 20, и в 30, и в 70 лет.

Встречают по обложке — это правда. Но истинно и то, что одежда — это вторая кожа человека. Так что, выбирая наряд на первое свидание, нужно опираться не на внешнюю красоту, а на то, как вы себя чувствуете.

«Часто образ может быть стильным и очень красивым, но если вы ощущаете что-то не то, это повод задуматься, — уверена Адрианова. — В одежде, которую вы надеваете на себя на первое свидание, вы должны себя чувствовать максимально комфортно — как внешне, так и внутренне».

Язык тела



Если на свидании от общения с мужчиной женщину будет отвлекать какая-то мелочь, то все может пойти прахом. В возрасте за 30 женщины обычно знают, что внутренний дискомфорт может свести на нет вечер даже в самой приятной компании.

«Даже если это самые красивые туфли на свете, но они вам жмут, то свидание покажется пыткой», — привела простой пример психолог.

Язык тела обязательно привлечет или оттолкнет потенциального избранника. Если он увидит, что женщине что-то не нравится, то на пользу будущим отношениям это не пойдет.

Акцент на женственность

В XXI веке можно быть любой, в том числе и в выборе одежды на первое свидание. Но женственные образы прибавят очков любой женщине в глазах ее спутника. Поэтому Ольга Адрианова посоветовала остановить выбор на платьях, юбках, украшениях в виде рюшей или воланов.

«Это пробуждает в мужчине желание быть мужчиной и ухаживать, как за принцессой — подать руку, открыть двери, взять ваше пальто».

Завышенные ожидания

Чем старше одинокая женщина, тем больше ставок она делает на каждого потенциального возлюбленного. Не все мужчины готовы к такой ответственности. Многие из них являются тонкими психологами, так что без труда заметят, что их спутница слишком сильно старается и ждет обязательств уже после первой встречи.

«А когда вы придаете этому свиданию слишком большую важность, это заметно — и это отпугивает», — пояснила Адрианова.

Вместо планирования совместной жизни на ближайшие десятилетия, на первом свидании в любом возрасте лучше сосредоточиться на партнере. Пообщаться с ним, обсудить общие интересы, хорошо провести время.

«Чем меньше важности мы вкладываем в новое знакомство, тем более непринужденно мы себя ведем. А соответственно — выглядим более уверенно, расслабленно и привлекательно», — добавила психолог.

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