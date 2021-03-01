Бывшая солистка Little Big до последнего дня боролась с тяжелой болезнью

|
Василий Заика
1 375

Анна Кастельянос не могла вставать с кровати. На помощь знаменитости приходили волонтеры.

Бывшая солистка Little Big до последнего дня боролась с тяжелой болезнью

Фото: Instagram @annakast

Тема:
Little Big

Ушедшая из жизни 28 февраля экс-солистка группы Little Big Анна Кастельянос, известная публике как Анна Каст, до последнего дня боролась с тяжелой болезнью. Знаменитости была поставлена третья группа инвалидности. Женщина не могла самостоятельно вставать. Ей на помощь регулярно приходили волонтеры.

В злополучный день Анну Кастельянос пришла навестить одна из добровольцев. Девушка обнаружила бывшую солистку Little Big без признаков жизни и сообщила о произошедшем в экстренные службы. По некоторым данным, накануне гибели знаменитость жаловалась на плохое самочувствие. Об истинных причинах смерти Анны Кастельянос пока ничего не известно.

Популярность экс-участница Little Big приобрела благодаря весьма незаурядной внешности. Рост Анны Кастельянос не превышал 130 сантиметров. Поклонники называли артистку «маленькое счастье».

Анна Кастельянос, помимо музыки, увлекалась съемками в сериалах и вела различные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участница группы Little Big найдена мертвой в петербургской квартире.

Тема:
Little Big
1 мар
Была пухленькая, а потом сдала: сосед об умершей экс-солистке Little Big
1 мар
«Почему ты всегда одна?» — волонтер плакала от жалости к экс-солистке Little Big
1 мар
Стала известна причина смерти экс-солистки Little Big Анны Кастельянос
1 мар
«На этой кухне рождалась вся история Little Big» — одно из последних интервью Анны Кастельянос
1 мар
«Это не самоубийство» — Дана Борисова о причинах смерти экс-участницы Little Big
1 мар
Экс-участница группы Little Big найдена мертвой в петербургской квартире
20 февр
«Я счастлива»: фанаты поздравляют солистку Little Big с помолвкой
9 февр
Солистка Little Big показала пикантные снимки с отдыха в Доминикане
30 янв
Киркоров назвал исполнителей, которых хочет видеть от России на «Евровидении»
17 янв
Little Big представит Россию на «Евровидении-2021»

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.44
0.97 90.37
0.87
Какие пары знаков зодиака созданы друг для друга?

Последние новости

12:51
Рефрижератор на полном ходу врезался в буксир на Камчатке — видео
12:44
Была пухленькая, а потом сдала: сосед об умершей экс-солистке Little Big
12:33
Очередных рыбаков-любителей спасли с отколовшейся льдины на Сахалине
12:32
«Почему ты всегда одна?» — волонтер плакала от жалости к экс-солистке Little Big
12:21
Стала известна причина смерти экс-солистки Little Big Анны Кастельянос
12:08
Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана

Сейчас читают

Экс-участница группы Little Big найдена мертвой в петербургской квартире
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 марта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака