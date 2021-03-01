Бывшая солистка Little Big до последнего дня боролась с тяжелой болезнью
Анна Кастельянос не могла вставать с кровати. На помощь знаменитости приходили волонтеры.
Фото: Instagram @annakast
Ушедшая из жизни 28 февраля экс-солистка группы Little Big Анна Кастельянос, известная публике как Анна Каст, до последнего дня боролась с тяжелой болезнью. Знаменитости была поставлена третья группа инвалидности. Женщина не могла самостоятельно вставать. Ей на помощь регулярно приходили волонтеры.
В злополучный день Анну Кастельянос пришла навестить одна из добровольцев. Девушка обнаружила бывшую солистку Little Big без признаков жизни и сообщила о произошедшем в экстренные службы. По некоторым данным, накануне гибели знаменитость жаловалась на плохое самочувствие. Об истинных причинах смерти Анны Кастельянос пока ничего не известно.
Популярность экс-участница Little Big приобрела благодаря весьма незаурядной внешности. Рост Анны Кастельянос не превышал 130 сантиметров. Поклонники называли артистку «маленькое счастье».
Анна Кастельянос, помимо музыки, увлекалась съемками в сериалах и вела различные мероприятия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участница группы Little Big найдена мертвой в петербургской квартире.
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