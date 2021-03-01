Мать волонтера, которая нашла в Петербурге мертвой экс-солистку группы Little Big, рассказала о последних днях жизни артистки. Диана Николаевна пояснила 5-tv.ru, что ее дочь Галина в свободное от работы время помогала нуждающимся на добровольных началах.

Одна из заявок была оформлена Анной Кастельянос.

«Ей просто стало очень жаль, что она такая одинокая, и она не ограничилась одним посещением. Она говорила: „Мне ее так жалко, и вообще, к ней никто не ходит“, — рассказала пожилая женщина. — Никакая она ей не знакомая, первый раз ее увидела там Галя. А я ее вообще никогда не видела».

Ухаживать за Кастельянос в свободное от работы время волонтер начала около недели назад.

«Она пришла как волонтер. Та оставила заявку, что ей нужно лекарство, потому что ей плохо. Сначала, когда Галя приходила, у нее болела только спина. Потом через день ей стало хуже, Галя вызывала ей скорую, — объяснила пенсионерка. — 22-23-го (февраля — Прим. ред.) она была, потому что 23-го скорая не хотела ехать, праздник, вызывайте участкового. А так все нормально было — просто она плохо себя чувствовала».

Галина пожалела покойную Анну — та была очень одинока и почти не выходила из дома.

«И она такая душевная, жалостливая, ей жалко стало ее. Говорит: „Мама, я не могу вот так просто ее оставить“, — призналась Диана Николаевна. — Галя рыдала взахлеб. Я тоже к этой Анне тоже как-то заочно прониклась. Вроде бы она была как-то к искусству причастна, Галя ее спрашивала, где же все ее друзья, почему ты совсем одна?»

Тело экс-солистки Little Big нашли 28 февраля, когда Кастельянос не открыла дверь волонтеру. Ей было 39 лет.

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