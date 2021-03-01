«Почему ты всегда одна?» — волонтер плакала от жалости к экс-солистке Little Big

|
Анастасия Шадская
Эксклюзив 3 467

Анну Кастельянос 28 февраля нашла мертвой в петербургской квартире помогавшая ей девушка.

Фото, видео: Instagram @annakast; 5-tv.ru

Тема:
Little Big

Мать волонтера, которая нашла в Петербурге мертвой экс-солистку группы Little Big, рассказала о последних днях жизни артистки. Диана Николаевна пояснила 5-tv.ru, что ее дочь Галина в свободное от работы время помогала нуждающимся на добровольных началах.

Одна из заявок была оформлена Анной Кастельянос.

«Ей просто стало очень жаль, что она такая одинокая, и она не ограничилась одним посещением. Она говорила: „Мне ее так жалко, и вообще, к ней никто не ходит“, — рассказала пожилая женщина. — Никакая она ей не знакомая, первый раз ее увидела там Галя. А я ее вообще никогда не видела».

Ухаживать за Кастельянос в свободное от работы время волонтер начала около недели назад.

«Она пришла как волонтер. Та оставила заявку, что ей нужно лекарство, потому что ей плохо. Сначала, когда Галя приходила, у нее болела только спина. Потом через день ей стало хуже, Галя вызывала ей скорую, — объяснила пенсионерка. — 22-23-го (февраля — Прим. ред.) она была, потому что 23-го скорая не хотела ехать, праздник, вызывайте участкового. А так все нормально было — просто она плохо себя чувствовала».

Галина пожалела покойную Анну — та была очень одинока и почти не выходила из дома.

«И она такая душевная, жалостливая, ей жалко стало ее. Говорит: „Мама, я не могу вот так просто ее оставить“, — призналась Диана Николаевна. — Галя рыдала взахлеб. Я тоже к этой Анне тоже как-то заочно прониклась. Вроде бы она была как-то к искусству причастна, Галя ее спрашивала, где же все ее друзья, почему ты совсем одна?»

Тело экс-солистки Little Big нашли 28 февраля, когда Кастельянос не открыла дверь волонтеру. Ей было 39 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая писательница Аделина Шелдон найдена мертвой в запертой квартире.

Тема:
Little Big
1 мар
Была пухленькая, а потом сдала: сосед об умершей экс-солистке Little Big
1 мар
Стала известна причина смерти экс-солистки Little Big Анны Кастельянос
1 мар
«На этой кухне рождалась вся история Little Big» — одно из последних интервью Анны Кастельянос
1 мар
Бывшая солистка Little Big до последнего дня боролась с тяжелой болезнью
1 мар
«Это не самоубийство» — Дана Борисова о причинах смерти экс-участницы Little Big
1 мар
Экс-участница группы Little Big найдена мертвой в петербургской квартире
20 февр
«Я счастлива»: фанаты поздравляют солистку Little Big с помолвкой
9 февр
Солистка Little Big показала пикантные снимки с отдыха в Доминикане
30 янв
Киркоров назвал исполнителей, которых хочет видеть от России на «Евровидении»
17 янв
Little Big представит Россию на «Евровидении-2021»

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.44
0.97 90.37
0.87
Какие пары знаков зодиака созданы друг для друга?

Последние новости

12:51
Рефрижератор на полном ходу врезался в буксир на Камчатке — видео
12:44
Была пухленькая, а потом сдала: сосед об умершей экс-солистке Little Big
12:33
Очередных рыбаков-любителей спасли с отколовшейся льдины на Сахалине
12:32
«Почему ты всегда одна?» — волонтер плакала от жалости к экс-солистке Little Big
12:21
Стала известна причина смерти экс-солистки Little Big Анны Кастельянос
12:08
Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана

Сейчас читают

Экс-участница группы Little Big найдена мертвой в петербургской квартире
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 марта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака