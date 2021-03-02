Как смерть экс-солистки может повлиять на планы Little Big на «Евровидение»

Смерть бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос не может помешать планам музыкального коллектива отправиться на «Евровидение», хотя и, безусловно, омрачит поездку. Такое мнение высказал блогер и эксперт по шоу-бизнесу Вадим Манукян.

Многие в сети считают, что после отмены прошлогоднего «Евровидения» на конкурс снова отправят Little Big. Вряд ли даже печальная судьба Кастельянос сможет этому помешать.

«Уже давно циркулируют слухи, что 8 марта именно их снова заявят на конкурс от нашей страны. Увы, оказалось, что ушла из жизни их бывшая солистка Анна. Теперь возможный анонс их поездки в Роттердам может быть омрачен столь печальной вестью», — заявил Манукян в беседе с ФАН.

Группа Little Big существует с 2013 года. В состав тогда входило два высоких солиста — Илья Прусикин и Сергей Макаров, а также Анна Кастельянос и Олимпия Ивлева — их рост не превышал 130 сантиметров. Есть версия, что это и первоначально название группы отражало именно эту разницу. Сначала коллектив покинула Анна, а затем и Олимпия, которую привела туда Кастельянос.

«Я до сих пор так и не понял, почему Ильич расстался с этими солистками в 2016–2018 годах <…>. Я далек от мысли, что причиной разрыва могло быть какое-то недопонимание из-за чьей-то нестандартной внешности, иначе они бы не взяли потом к себе еще и Пухляша», — отметил Манукян.

Анна Кастельянос после ухода из группы некоторое время продолжала работать в школе, а также снималась в кино, появлялась на телевидении. Последние месяцы жизни из-за проблем со здоровьем она почти не выходила из дома. Ей требовалась помощь добровольцев из-за сильных болей в спине. Одна из волонтеров и обнаружила ее мертвой во время очередного визита.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-солистку Little Big могла погубить та же болезнь, что и Децла.