Как смерть экс-солистки может повлиять на планы Little Big на «Евровидение»

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Анастасия Шадская
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Анна Кастельянос была найдена мертвой в своей квартире в Петербурге.

Как смерть экс-солистки может повлиять на планы Little Big на «Евровидение»

Фото: Instagram @annakast

Тема:
Little Big

Смерть бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос не может помешать планам музыкального коллектива отправиться на «Евровидение», хотя и, безусловно, омрачит поездку. Такое мнение высказал блогер и эксперт по шоу-бизнесу Вадим Манукян.

Многие в сети считают, что после отмены прошлогоднего «Евровидения» на конкурс снова отправят Little Big. Вряд ли даже печальная судьба Кастельянос сможет этому помешать.

«Уже давно циркулируют слухи, что 8 марта именно их снова заявят на конкурс от нашей страны. Увы, оказалось, что ушла из жизни их бывшая солистка Анна. Теперь возможный анонс их поездки в Роттердам может быть омрачен столь печальной вестью», — заявил Манукян в беседе с ФАН.

Группа Little Big существует с 2013 года. В состав тогда входило два высоких солиста — Илья Прусикин и Сергей Макаров, а также Анна Кастельянос и Олимпия Ивлева — их рост не превышал 130 сантиметров. Есть версия, что это и первоначально название группы отражало именно эту разницу. Сначала коллектив покинула Анна, а затем и Олимпия, которую привела туда Кастельянос.

«Я до сих пор так и не понял, почему Ильич расстался с этими солистками в 2016–2018 годах <…>. Я далек от мысли, что причиной разрыва могло быть какое-то недопонимание из-за чьей-то нестандартной внешности, иначе они бы не взяли потом к себе еще и Пухляша», — отметил Манукян.

Анна Кастельянос после ухода из группы некоторое время продолжала работать в школе, а также снималась в кино, появлялась на телевидении. Последние месяцы жизни из-за проблем со здоровьем она почти не выходила из дома. Ей требовалась помощь добровольцев из-за сильных болей в спине. Одна из волонтеров и обнаружила ее мертвой во время очередного визита.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-солистку Little Big могла погубить та же болезнь, что и Децла.

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