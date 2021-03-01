Трагические судьбы: Экс-солистку Little Big могла погубить та же болезнь, что и Децла

Причиной смерти экс-солистки Little Big Анны Кастельянос могла стать сердечная недостаточность. Этот недуг опасен не только для пожилых людей, но и для тех кто находится в самом расцвете сил. Среди тех, кого погубил болезнь в раннем возрасте, есть и знаменитости.

Так, Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер 3 февраля 2019 года. После выступления на концерте рэпер почувствовал себя плохо, он пожаловался на судороги и скончался до приезда медиков. Причиной смерти музыканта, по заявлениям врачей, стала острая сердечная недостаточность. Кроме того, мать Децла Ирина Толмацкая заявила, что сын был страшно перегружен последние дни. Поклонники артиста считают, что он чувствовал приближение смерти, потому что в нескольких интервью заявлял, что хочет инсценировать смерть в 35 лет, однако кончина в этом возрасте настигла его в реальности.

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4 февраля 2021 года скончался российский актер Виталий Альшанский. Подруга артиста заявила, что тот никогда не жаловался на здоровье. Да и предпосылок к развитию хронических заболеваний у него не было. Однако она считает, что именно сердечная недостаточность стала причиной его смерти. Звезде сериалов «Кухня» и «Бригада» было всего 52 года. Результаты судмедэкспертизы станут известный через 40 дней после кончины.

Facebook / Виталий Альшанский

Тело бывшей участницы Little Big Анны Кастельянос, также известной как Анна Каст, было найдено 28 февраля в петербургской квартире волонтером, которая регулярно навещала артистку. У знаменитости была третья группа инвалидности — она почти не выходила из дома. Известно, что незадолго до кончины исполнительница обращалась к врачу. Именно сердечную недостаточность называют предварительной причиной смерти. Ей было всего 39 лет.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что врач объяснил, как карликовость могла повлиять на смерть экс-солистки Little Big.

