«Все прошло удачно»: экс-тренер «Спартака» Олег Романцев об операции на сердце

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Романцев, ранее госпитализированный в одну из столичных клиник, идет на поправку. О самочувствии после перенесенной операции он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Спасибо за беспокойство, я сейчас с врачами, все прошло удачно, — сообщил он. — Состояние у меня хорошее, стабильное. Еще раз большое спасибо вам и вашим товарищам за беспокойство. Как раз сейчас у меня врачи».

67-летний Романцев был госпитализирован с диагнозом острый коронарный синдром и инфаркт. Спортсмену пришлось срочно делать операцию на сердце, в ближайшие дни он будет находиться под пристальным наблюдением врачей.

«Операция была довольно серьезной, еще минимум два дня проведу в реанимации, — рассказал он в интервью РИА Новости. — А потом уже переведут в обычную палату. Врачи сказали, что был инфаркт, операция прошла успешно».

Романцев передал привет болельщикам «Спартака» и поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье.

Именно с клубом «красно-белых» связана основная часть тренерской карьеры Олега Романцева. С ними он выиграл восемь чемпионатов России. Дважды в своей карьере он возглавлял сборную РФ по футболу и смог довести ее до финала чемпионата Европы 1996 года и чемпионата мира 2002 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Романцев перенес операцию на сердце.