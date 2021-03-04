«Неприлично жить богато»: Соседов поддержал Дробыша в критике роскоши Баскова

Жить в роскоши и открыто ее демонстрировать — непозволительно ни российским, ни зарубежным звездам. Такой вердикт в беседе с 5-tv.ru вынес музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя высказывание Виктора Дробыша, который осудил Николая Баскова за публичный показ своего богатства.

«Это непозволительно, это от плохого воспитания этих людей. Ущербное сознание — из грязи в князи. И все им кажется, что им мало, мало, и этот ложный пафос, псевдовеличие. Да кто вы такие, хочется сказать?! Извините, вы — не Шаляпин, не Мария Каллас! Вам просто повезло. И тот же Басков, и Киркоров, и прочие. Должна быть реакция общества на это. Непозволительно так роскошно жить, когда люди простые, ваши зрители, живут бедно. И не надо кивать на Запад! А вот Мадонна, а вот Элтон Джон… Это не примеры. Это аморальные примеры. И Мадонне неприлично жить богато, и Полу Маккартни, когда в их странах — и в Америке, и в Великобритании — полно нищих, бедных», — заявил Соседов.

Отдельное неприятие, по его словам, вызывает контраст, который проявляется, когда знаменитости начинают сетовать на нехватку денег. Такая ситуация сложилась, когда на фоне пандемии ряд звезд отечественного шоу-бизнеса заявил о финансовых проблемах из-за отмены концертов.

«Артисты, особенно топовые, конечно, живут в непозволительной роскоши. И особенно меня поражает, когда они начинают возмущаться, что им чего-то там не доплатили, нет концертов. Показывают свои роскошные дачи, виллы, дворцы в глянцевых журналах — там чуть ли не золотые унитазы 999 пробы, извините! И они возмущаются, что чего-то им не доплатили. Чуть ли не они последние деньги проедают», — возмутился критик.

Виктор Дробыш ранее рассказал, как разнится образ артиста нынешнего и того, что был в 80-е. В качестве примера сегодняшнего дня он привел Николая Баскова, у которого, по его словам, охрана как у Клинтона. По мнению продюсера, это выглядит как минимум странно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Соседов сравнил Киркорова и Баскова с Земфирой.