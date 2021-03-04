«Ничтожество»: отец Фриске ответил Барецкому на слова об исчезновении тела певицы

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 919

Шоумен уверяет, что в могиле нет останков певицы уже много лет.

Фото, видео: YouTube @GeKtaLife; 5-tv.ru

Слова Стаса Барецкого о том, что останки Жанны Фриске якобы были похищены из могилы еще в 2015 году, вызывали крайне негативную реакцию у отца певицы. В беседе с 5-tv.ru Владимир Фриске назвал шоумена, распространившего слух, ничтожеством и отказался от дальнейшего обсуждения его слов.

«Передайте этому Станиславу, как его, Барецкому, что он — ничтожество и мразь. Мы каждый день на кладбище, каждый день убираем, и там люди все приходят. Постоянно там люди на могиле», — заявил Владимир Фриске.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет от рака. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Место ее захоронения регулярно навещают не только родственники артистки, но и многочисленные поклонники ее таланта.

Спустя почти шесть лет с момента смерти певицы шоумен Барецкий вдруг заявил, что ее тело было вырыто и похищено вскоре после погребения. 5-tv.ru рассказывал, как неизвестные могли провернуть это темное дело.

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