Мать Фриске рассказала, где на самом деле покоятся останки певицы

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Анастасия Шадская
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Женщина прокомментировала слухи о вскрытии гроба звезды, которые накануне распространил Стас Барецкий.

Мать Фриске рассказала, где на самом деле покоятся останки певицы

Фото: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС; Кадр из фильма "О чём говорят мужчины", реж. Дмитрий Дьяченко, (2010)

Мать Жанны Фриске опровергла слухи о хищении останков с могилы ее дочери. Ранее об этом сообщил скандальный шоумен Стас Барецкий.

«Вы посмотрите, кто эту новость распространил? Стас Барецкий. Абсолютно неадекватный человек. Это же полный бред! — заявила Ольга Фриске в беседе с „Вечерней Москвой“. — Тело Жанны покоится там же, где мы ее похоронили. И все, что он описывал в своих комментариях, тоже не соответствует действительности».

Ольга призвала не верить подобным «идиотским заявлениям». Ранее об этом же просил и отец покойной звезды.

Ранее Стас Барецкий заявил, что останки Жанны Фриске были похищены из могилы еще в 2015 году, вскоре после погребения артистки. Об этом шоумену якобы рассказал приятель, которой в прошлом трудился на Николо-Архангельском кладбище столицы. Он утверждал, что тела певицы там не было, а ее родные якобы даже не знают о случившемся.

Ранее 5-tv.ru писал, как отец Фриске ответил Барецкому на слова об исчезновении тела певицы.

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