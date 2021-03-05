Мать Фриске рассказала, где на самом деле покоятся останки певицы

Мать Жанны Фриске опровергла слухи о хищении останков с могилы ее дочери. Ранее об этом сообщил скандальный шоумен Стас Барецкий.

«Вы посмотрите, кто эту новость распространил? Стас Барецкий. Абсолютно неадекватный человек. Это же полный бред! — заявила Ольга Фриске в беседе с „Вечерней Москвой“. — Тело Жанны покоится там же, где мы ее похоронили. И все, что он описывал в своих комментариях, тоже не соответствует действительности».

Ольга призвала не верить подобным «идиотским заявлениям». Ранее об этом же просил и отец покойной звезды.

Ранее Стас Барецкий заявил, что останки Жанны Фриске были похищены из могилы еще в 2015 году, вскоре после погребения артистки. Об этом шоумену якобы рассказал приятель, которой в прошлом трудился на Николо-Архангельском кладбище столицы. Он утверждал, что тела певицы там не было, а ее родные якобы даже не знают о случившемся.

Ранее 5-tv.ru писал, как отец Фриске ответил Барецкому на слова об исчезновении тела певицы.