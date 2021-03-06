«Выла от отчаяния»: Жена тяжелобольного Янина рассказала о смертельном недуге сына

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Екатерина Бородина
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Дарья Клюшникова призналась, что сейчас ее муж живет вместе с матерью.

«Выла от отчаяния»: Жена тяжелобольного Янина рассказала о смертельном недуге сына

Фото: Соцсети

Известный российский актер Алексей Янин уже несколько лет страдает от последствий инсульта. Из-за болезни артисту пришлось перенести трепанацию черепа, что привело его к коме. Теперь Янин старательно учится заново ходить и говорить. Однако это не единственное несчастье в семье актера. Как оказалось, его сын серьезно болен, об этом рассказала жена артиста певица Дарья Клюшникова в эфире программы «Близкие люди».

Женщина рассказала, как тяжело ей приходилось, когда она была вынуждена самостоятельно заботиться о парализованном муже. И даже сейчас Клюшникова страдает от хейта незнакомых ей людей.

«Люди называют меня ******* за то, что я пытаюсь жить после того, что случилось. Была дикая усталость. Рыдала только за рулем, потому что у меня не было другой возможности позволить себе это „удовольствие“. Потому что вскоре заболел наш с Лешей сын», — рассказала женщина.

Кадр из передачи "Привет, Андрей!" Россия 1

Заболевание супруга стало тяжелым ударом для Дарьи, однако впереди ее ожидало не менее страшное известие.

«Врачи ставили либо онкологическое заболевание, либо что-то генетическое. И это самое страшное, что может услышать мать. Я выла от отчаяния, как волк и не понимала, что мне делать дальше. Тогда мама Леши сказала, что заберет его в свой дом. Я согласилась, поскольку понимала, что нужно лечить сына, и я не справлюсь с этим всем одна», — честно призналась певица.

По словам матери актера, Клюшникова часто навещает Янина вместе с сыном и не забывает про своего мужа, несмотря на то, что сейчас она очень много работает, чтобы обеспечить семью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как жена Янина, прикованного к инвалидной коляске после инсульта, снялась голой в музыкальном клипе.

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