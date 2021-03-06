«Выла от отчаяния»: Жена тяжелобольного Янина рассказала о смертельном недуге сына
Дарья Клюшникова призналась, что сейчас ее муж живет вместе с матерью.
Фото: Соцсети
Известный российский актер Алексей Янин уже несколько лет страдает от последствий инсульта. Из-за болезни артисту пришлось перенести трепанацию черепа, что привело его к коме. Теперь Янин старательно учится заново ходить и говорить. Однако это не единственное несчастье в семье актера. Как оказалось, его сын серьезно болен, об этом рассказала жена артиста певица Дарья Клюшникова в эфире программы «Близкие люди».
Женщина рассказала, как тяжело ей приходилось, когда она была вынуждена самостоятельно заботиться о парализованном муже. И даже сейчас Клюшникова страдает от хейта незнакомых ей людей.
Заболевание супруга стало тяжелым ударом для Дарьи, однако впереди ее ожидало не менее страшное известие.
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По словам матери актера, Клюшникова часто навещает Янина вместе с сыном и не забывает про своего мужа, несмотря на то, что сейчас она очень много работает, чтобы обеспечить семью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как жена Янина, прикованного к инвалидной коляске после инсульта, снялась голой в музыкальном клипе.
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