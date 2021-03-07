«Предложение сделала я»: сын Наташи Королевой женится на стриптизерше

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Алина Потёмкина
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Знаменитости встречаются чуть дольше полугода, но уже спешат под венец.

«Предложение сделала я»: сын Наташи Королевой женится на стриптизерше

Фото: Instagram @melissa_foxs_

Сын Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко Архип выбрал в жены девушку под стать своей звездной семье: его избранницей стала 20-летняя стриптизерша Милисса. Предложение он сделал возлюбленной в день святого Валентина, однако сама она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!», что инициатором регистрации брака выступила она, а не молодой человек.

«Хотя первая предложения сделала ему я. У меня было бабушкино обручальное кольцо. Оно у меня всегда было на среднем пальце, потому что оно мне большое было, и я ему этим кольцом сделала предложение. Он согласился», — рассказала танцовщица.

Парочка встречается всего семь месяцев, но планы у них серьезные. Однако светлое будущее Милиссе омрачает то, что ей уже намекнули — со стриптизом пора завязывать. Девушка не против, уже покинула клуб, но все же мечтает вернуться к шесту — хотя бы на пару раз в неделю.

Звездные родители Архипа будущую невестку принимают, несмотря на эксцентричный внешний вид: розовые афрокосички на голове, татуировки по всему телу и проколотые соски. Тем не менее с официальной регистрацией брака своему наследнику они советуют не спешить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын Наташи Королевой показал сказочный танец на пилоне с возлюбленной.

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