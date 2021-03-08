Потерявший в ДТП жену Сумишевский нашел, кого поздравить с 8 Марта

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Екатерина Бородина
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Несмотря на смерть супруги, певец считает важным отмечать Международный женский день.

Фото, видео: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Известный певец Ярослав Сумишевский потерял любимую жену и мать своего ребенка Наталью в результате ДТП, которое случилось 29 января 2021 года. Артист тяжело переживает горе, однако в Международный женский день нашел в себе силы, чтобы поздравить поклонниц. Видеоролик с пожеланиями артист выложил на своей личной странице в Instagram.

«Милые, добрые, нежные женщины, мамы, бабушки, жены поздравляю вас с праздником! С Международным женским днем, с праздником весны, женственности и очарования. Будьте счастливы, ощущая себя принцессами и королевами каждый день. Все цветы мира сегодня только для вас. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вдохновляете нас на новые песни. С 8 Марта!» — обратился к женской аудитории артист.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Несмотря на радостный повод и добрые слова, многие подписчики обратили внимание на глаза Сумишевского. Они показались поклонникам очень печальными. Некоторые, памятуя о личной трагедии певца, очень растрогались, посмотрев его видеопоздравление.

«Спасибо! Вы крепкий и мужественный человек! Я прослезилась»;

«Ярослав, спасибо большое, очень приятно. А в глазах слезы, эту боль не унять»;

«Ты сильнее, чем ты думаешь, я чувствую твою боль» — поспешили поддержать певца поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ярослав Сумишевский нашел пророчество в песне, которую исполняет уже 10 лет.

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