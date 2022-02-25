Продолжательницы династий: шесть артисток, пошедших по стопам матерей-актрис

Детям знаменитых родителей всегда приходится нелегко. От них многого ждут — и в семье, и в окружении, и даже в среде поклонников отца или матери. Далеко не всегда звездные пары желают своим отпрыскам такого будущего, как у себя, старательно ограждая от богемной жизни. Но судьба иногда берет свое. 5-tv.ru рассказывает о шести актрисах, которые пошли по стопам своих знаменитых родительниц.

Равшана Куркова

Равшана — из тех детей актеров, кто не пошел по стопам родителей сразу. Детство девушки прошло в Узбекистане, где она часто бывала с матерью — актрисой Рано Кубаевой — на съемках, но не мечтала о карьере на подмостках или перед объективом камеры. Вначале она окончила Ташкентский филиал Лондонского университета, где все предметы преподавали на английском языке, а затем поступила на филологический факультет в Московский педагогический университет. Проработав после окончания вуза какое-то время на телевидении редактором, она пошла на Высшие режиссерские курсы, где изучала актерское мастерство под руководством преподавателя Щепкинского театрального училища Татьяны Пышновой. Сегодня Куркова известна по таким картинам как «Про любовь» Анны Меликян и ее продолжению, «Хардкор», «Балканский рубеж», «Нуреев. Белый ворон» и другим.

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Анна Чиповская

Анна — дочь актрисы Ольги Чиповской и джазмена Бориса Фрумкина. Ее с детства учили игре на фортепиано, прививая любовь к искусству. Однако именитые родители желали для своей наследницы иной судьбы и прочили ей карьеру переводчика. После окончания лингвистической гимназии Анна показала характер и пошла в Школу-студию МХАТ, куда успешно поступила на курс Константина Райкина. Еще во время учебы она начала играть в театре Олега Табакова, а после выпуска была принята в труппу. Анну Чиповскую хорошо знают по ролям в сериале «Оттепель», «Псих», экранизации «Хождение по мукам», картинах «Елки 2», «Блокбастер» и другим. Также она занята в театре Табакова — играет роль Маши в спектакле «Три сестры».

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Аглая Тарасова

Дочь несравненной Ксении Раппопорт влюбилась в профессию актрисы именно с легкой руки своей именитой мамы. Но почему-то после школы пошла совсем по другому пути — она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на политолога. Но учебе постоянно мешали съемки, на которые девушку звали с завидным постоянством. Оставив попытки стать политологом, она поступила в Педагогический университет имени Герцена, но и здесь освоению профессии мешали приглашения на съемочную площадку. Постепенно Аглая втянулась и окончательно оставила попытки получить образование, не связанное с кино и театром. Известность ей принесла роль в сериале «Интерны», а еще больший успех — главная роль в серии фильмов «Лед» и «Лед-2».

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Александра Шевчук-Афанасьева

Александра родилась в семье композитора Александра Афанасьева и заслуженной артистки УССР Ирины Шевчук. Вместе с матерью снималась в картине «Загон», но не пошла сразу в актрисы, предпочтя учебу во ВГИКе на продюсера. Но судьба вновь и вновь подкидывала ей работу на площадке, и спустя годы она вернулась в стены родного вуза, чтобы получить актерское образование. Успешную карьеру актрисы прервала авария в 2013 году. Она не справилась с управлением автомобилем, получила множественные травмы, была в коме. После реабилитации артистка стала больше внимания уделять театру, чем кино, поэтому увидеть ее можно на сцене театра «У Никитских ворот». Сейчас Александра редко снимается, все свободное время уделяет семье.

Instagram @afanaseva_shevchuk

Дарья Авратинская

Дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева с детства видела все радости и тяготы актерской профессии. Она часто бывала за кулисами, знакомилась с именитыми актерами, но не любила отношения к себе как к «блатной», сложившееся в школе. Именно поэтому, поступив в Щепкинское театральное училище, она отказалась от громкой фамилии отца, взяв себе псевдоним — Авратинская — фамилию бабушки по материнской линии. После вуза служила в театре Олега Табакова, а позже получила второе актерское образование в Школе-студии МХАТ. Известность ей принесла роль Кати в сериале «Молодежка», кроме того, зрители помнят ее по участию в сериале «Оптимисты», картинах «Чайка» и «Счастье мое».

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Агния Дитковските

Агния родилась в семье актера и режиссера Олегаса Дитковскиса и актрисы Татьяны Лютаевой. Ее знаменитую мать, конечно, все помнят по роли Анастасии Ягужинской в картине «Гардемарины, вперед!». Она стала знаковой и для ее дочери — спустя годы Агния сыграла в продолжении саги о гардемаринах дочь персонажа своей матери. Детство будущая артистка провела в Литве, в Россию перебралась в 2004 году. Она сразу поступила во ВГИК, но проучилась только полгода. Оставив вуз, Агния решила постигать мастерство непосредственно на площадке — здесь лучшая школа, была убеждена актриса. Сначала она снималась в эпизодах, но постепенно стала получать роли крупнее — в картинах «ЖАRA», «Смерть по завещанию», сериалах «Крылья ангела», «Воротила», «Альпинист».

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