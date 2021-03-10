«Знала хулиганские частушки»: Энтин вспомнил работу с Людмилой Лядовой

Людмила Лядова была душой компании. Ее образ навсегда останется легким, наполненным весельем и энергией, поделился с 5-tv.ru поэт-песенник Юрий Энтин. Он вспомнил, как познакомился с артисткой в 60-х, когда работал в фирме «Мелодия» детским редактором. Сочинения Лядовой, по его словам, были не похожи на то, что писали другие ее коллеги по цеху.

«Ко мне стали толпой приходить женщины-композиторы. Почему-то мужчин детских композиторов не было. И возглавляла этот список Лядова. У нее все-таки песни отличались от женских. Они были озорные, легкие, темпераментные. И, конечно, с ней было невероятно интересно», — вспомнил Энтин.

Ее всегда отличала подтянутость и бодрость духа, отметил поэт-песенник. Она умела создать атмосферу и притягивала к себе людей как магнит. Именно такой ушедшая из жизни артистка и останется навсегда в его памяти.

«Если другие композиторши приходили обычно с авоськами — там был кефир, селедка, то она всегда была подтянута, энергична, весела, остроумна. И, конечно, мы с ней подружились. Когда мы с ней оказались в Доме творчества композиторов, то она стала душой компании. Она развлекала, знала какие-то хулиганские частушки. И в памяти моей она останется веселой, озорной, легкой и очень талантливой», — поделился Энтин.

Людмилы Лядовой не стало на 96-м году жизни. Она скончалась 10 марта в больнице, куда попала в конце февраля с коронавирусной инфекцией. Незадолго до смерти ей стало лучше, близкие даже думали, что она идет на поправку.

Людмила Лядова писала детские песни, оперы и балеты, пела романсы. Ее произведения исполняли Эдуард Хиль, Леонид Утесов, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Людмила Зыкина и другие. Помимо этого она вела преподавательскую деятельность. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась личная жизнь Людмилы Лядовой.