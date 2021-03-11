«Это война»: политолог оценил идею блокады Южных Курил Японией

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Алексей Хитров
Эксклюзив 2 153

Армен Гаспарян напомнил, что блокада является тяжким военным преступлением.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Красноухов, 5-tv.ru

Попытка со стороны Японии установить блокаду Южных Курил будет равносильна объявлению войны России. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил журналист и политолог Армен Гаспарян. Он уверен, что в самой Японии это хорошо понимают, поэтому не решатся на такие действия.

«Они не рискнут прибегнуть к подобного рода действиям, потому что это — война. Насколько я понимаю, Япония в данный момент не готова вести войну со страной, которая обладает ядерным оружием», — заявил Гаспарян в беседе с 5-tv.ru.

Так известный российский политолог прокомментировал идею своего японского коллеги Акио Каватао, который ранее заявил о том, что Японии необходимо устроить блокаду Южных Курил. По мнению эксперта, это заставит «российские власти осознать важность решения территориальной проблемы».

В ответ на это Гаспарян напомнил, что блокада — это тяжкое военное преступление, а сам факт призыва к ней является нарушением международных конвенций.

«Очевидно, что в нынешнюю эпоху вселенской политической шизофрении у людей какое-то другое представление о значении этого слова», — язвительно заметил Гаспарян.

Он также подчеркнул, что японцы сами виноваты в том, что территориальный вопрос по поводу Курильских островов до сих пор не решен, и предложил им обращаться с претензиями к США.

«Вам же во времена Хрущева предлагали и заключение мирного договора, и решение территориальных вопросов. Кто пошел в отказ и почему?! Это было Токио, потому что Вашингтон дал команду не соглашаться ни на какие условия. С тех пор уже столько лет прошло! <…> Прежде чем претензии предъявлять, может, вы сначала с Соединенными Штатами решите все эти вопросы? Это ж они вас кинули, а не кто-то другой», — резюмировал Гаспарян.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, японский политолог Акио Каватао заявил о необходимости блокады Южных Курил. По его словам, властям страны стоит продемонстрировать «готовность и способность» перекрытия проливов между материковой частью РФ и группой островов с определенной целью.

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