«У них все идентично»: дочь Иошпе о мистических совпадениях в смертях ее родителей

В смерти народного артиста РФ Стахана Рахимова есть много мистических совпадений с уходом из жизни его жены, народной артистки России Аллы Иошпе. Об этом 5-tv.ru сообщила дочь певицы Татьяна Рахимова.

«У них все идентично, все симптомы идентичны: и лежал он так же, как и мама, две недели. И два раза нам так же, как и маме, говорили, что мы можем забрать; ровно два раза мы за папой так же, как за мамой, приезжали, а нам его не отдавали. В общем, как были дуэтом, так и остались», –рассказала Рахимова.

Татьяна также предположила, что ее покойная мама Алла Яковлевна не могла без своего мужа Стахана Мамаджановича, поэтому и забрала его с собой на тот свет.

«Мама никогда не могла быть одна, вот она и забрала папу», — сказала дочь Иошпе и Рахимова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в последнем интервью Стахан Рахимов и его супруга Алла Иошпе с упоением рассказывали о любви друг к другу. Оно вышло в эфир за день до смерти Аллы Яковлевны — она скончалась 30 января. Ее муж умер через 40 дней после этого — 12 марта. Вместе супруги прожили 60 лет.