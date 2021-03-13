Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 марта

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что общий фон недели с 15 по 21 марта 2021 года — довольно благоприятный. Этот период будет способствовать неге, любви и творчеству, а также хорошему настроению. Кроме того, возможно усиление таких чувств, как интуиция и сострадание. Не исключено, что во многих проснется желание помогать и служить окружающим.

Овен — гороскоп

Для Овнов неделя довольно позитивная. У них начнется период нарастания энергии и уверенности в себе, проснется готовность запускать новые проекты. Период также благоприятен для социальной активности и принятия на себя ответственности.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам продолжает помогать Венера: неделя подходит для улучшения отношений, гармонии и компромиссов. Также возможны неожиданные интеллектуальные находки, интересные мысли, которыми можно будет сразу воспользоваться.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам лучше всего посвятить эту неделю социальной активности. Следует стремиться вверх, брать на себя новые задачи, пользоваться возникающими возможностями. А вот для личной жизни неделя неблагоприятна.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков продолжается период, благоприятный для личной жизни. Можно будет помириться с любимым человеком, восстановить или улучшить отношения, либо же начать новые. Энергия недели будет способствовать мягкому и созерцательному настроению.

Лев — гороскоп на неделю

Львов ожидает прилив энергии, уверенности в себе и усиления лидерских качеств. Звезды советуют начинать новые дела и проекты, так как энергия, которая хлещет через край, будет требовать реализации. При этом важно, чтобы ваша напористость не создала на пути ненужных препятствий или противников.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит довольно сложный период. Прежде всего напряжение проявится в сфере чувств и личных отношений. Возможны ссоры с партнером, взаимное непонимание, претензии и упреки. Постарайтесь держать дистанцию и не слишком углубляться в выяснение отношений.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя позитивная. Вас ожидает усиление уверенности в себе, которая поможет начать новые дела, развить важные связи и переделать кучу дел. Смело беритесь за все, что откладывали, а также начинайте новые дела и проекты.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя скорее позитивная. Продолжается период, когда вы можете разобраться в своих эмоциях, наладить личные отношения, найти общий язык с представителями противоположного пола. Этим и следует заняться. А вот работа и дела пока подождут.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя предстоит скорее напряженная. Ожидаются сложности в личной жизни, конфликты, размолвки. Также возможны перепады настроения и эмоциональная неудовлетворенность. Все это будет сказываться на ваших отношениях с близкими людьми. Лучше всего поберечься, не делать резких движений и не принимать важных решений в этой сфере.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя будет скорее благоприятной. Ожидается много новаторской энергии, желания предпринимать новые действия и реализовывать свежие решения. В целом это вдохновение поможет во всех делах. А в личной жизни продолжится благоприятный период, способствующий гармонии с партнером.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи испытают прилив энергии, способствующей им во всех их делах. Уверенность в себе и настойчивость помогут двигаться вперед, там, где раньше буксовали. Следует начать новые дела, требующие решительности и активности.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя скорее напряженная. Возможны перепады энергии: иногда — возбуждение, доходящее до конфликтности, а иногда — упадок сил и разочарование. Проблески хорошего настроения и приливы нежности тоже будут, но слабее, чем на прошлой неделе.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на весну для всех знаков зодиака от Василисы Володиной.