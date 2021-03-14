Нашли друг друга? Таролог раскрыла будущее отношений Шепелева с новой возлюбленной

Таролог Марианна Абравитова в интервью 5-tv.ru рассказала, насколько, по ее мнению, крепки отношения известного телеведущего Дмитрия Шепелева и его избранницы Екатерины Тулуповой. Спутница знаменитости носит под сердцем их первого общего ребенка, и в ближайшие недели пара ждет появления наследника на свет.

По словам Абравитовой, связь Дмитрия и Екатерины можно назвать сильной и надежной. Влюбленные испытывают друг к другу трепетные чувства, мечтают прожить вместе целую жизнь и, как в доброй сказке, умереть в один день. Так на каком же фундаменте стоит этот союз?

«Разложив карты таро, я увидела, что между этими людьми крепкое чувство, они очень искренне относятся друг к другу, считают, что в этой жизни нашли друг друга, обрели целостность, они друг для друга являются второй половиной», — сказала эксперт.

Instagram @dmitryshepelev

При этом, добавила Абравитова, важно учесть, что, если бы Тулупова не была девушкой яркой, состоятельной, с харизмой и бойцовским характером, вряд ли она сумела бы привлечь внимание красавца-телеведущего.

«В этой паре ведущая именно она. Сейчас именно она выстраивает внутренние и внешние пространства для их семейной жизни. Так что, можно сказать, что Дмитрий попал в хорошие руки, и вместе они будут действительно долго, потому что так видит, в первую очередь, Екатерина», — заключила таролог.

Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев вместе уже несколько лет. Будущие супруги познакомились в детском саду, куда ходили их малыши. В ноябре прошлого года Шепелев сделал предложение девушке. Дмитрий растит сына Платона от скончавшейся в 2015 году Жанны Фриске, а Екатерина — дочь Ладу. Детей воспитывают вместе в общем доме.

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