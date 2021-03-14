На предстоящей неделе все знаки зодиака ожидает «астрологический Новый год», исполнение желаний и множество приятных сюрпризов. Астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru рассказала, как растущая луна в Рыбах повлияет на жизнь всех знаков зодиака с 15 по 21 марта.

Время исполнения желаний

На этой неделе ожидается множество радостных событий. Возможно, вас посетит вдохновение и озарение.

«На этой неделе в знак Рыб переходит Меркурий, который отвечает за мысли, идеи, коммуникации с другими людьми. На этой неделе ожидается много информации, но иногда данные могут быть некорректны», — сообщила Никольская.

Знак Рыб очень мистический, творческий и глубинный — это напрямую повлияет на исполнение грез.

«Необходимо завести карту желаний на этой неделе, потому что все ваши мечты наконец можно воплотить в жизнь. Этому способствует как растущая луна, так и Рыбы в хороших аспектах на небе», — добавила астролог.

Астрологический Новый год

На неделе с 15 по 21 марта можно будет снова отпраздновать Новый год, правда астрологический. «Праздник» состоится 20 марта, и Никольская советует провести этот день спокойно и тихо, желательно в одиночестве.

«У китайцев есть очень важная мудрость — планы глобальные обязательно планируются весной в тот момент, когда Солнце меняет знак и переходит в знак Луны. Поэтому на выходных найдите время для того, чтобы спланировать, чем вы займетесь в дальнейшем, и тогда все будет хорошо. Уберите все гаджеты, устройте информационный детокс и останьтесь с самим собой», — советует астролог.

Лучшее время для стрижки

Тем, кому хотелось бы посетить салон красоты в этот период и привести себя в порядок, необходимо сделать это исключительно в конце недели.

«Вначале недели тоже можно, только лучше не стричься, потому что, если подстрижетесь в начале недели — отстрижете все свои возможности. Стричься только в субботу или воскресенье (20 или 21 марта — Прим. ред.)», — сообщила Никольская.

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