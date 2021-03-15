У звезды шоу «Пацанки» в бюстгальтере нашли наркотики

У звезды шоу «Пацанки» дианы Субботиной, по предварительным данным, в личных вещах нашли сразу несколько пакетов с наркотиками.

Как стало известно 5-tv.ru, в Басманном районе столицы 14 марта двое сотрудников ГИБДД провели досмотр, в ходе которого под бюстгальтером 26-летней девушки обнаружили прозрачный пакет со следами запрещенного порошкообразного вещества, а также еще один схожий пакет под шапкой знаменитости. Впоследствии было установлено, что всего в вещах Субботиной находилось около 0,88 грамма дурманящей смеси.

По факту обнаружения наркотиков у звезды телевидения проводится проверка. При каких обстоятельствах они оказались у девушки — пока неизвестно.

Диана Субботина — блогер, участница третьего сезона скандального проекта «Пацанки». Родилась в Тюмени 24 февраля 1995 года. Всегда была непоседливым ребенком, что, с ее слов, очень нервировало родителей: нередко взрослые применяли к ней физическую силу.

Вопреки ожиданиям мамы и папы, искоренить из «вредные привычки» из наследницы ремнем не получилось: обретя уверенность в собственных силах, последняя натурально «пошла в разнос». Диана неоднократно имела проблемы с законом и трижды была осуждена. На кастинг шоу девушка пошла, осознав, что действительно хочет изменить себя и привычный уклад жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители нашли следы наркотиков в авто, арендованном Потапом и Настей Каменских.