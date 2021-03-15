До 90 тысяч рублей в минуту: Сколько зарабатывают Киркоров, Билан и Волочкова?

В сети не утихает буря, вызванная сообщениями о баснословных гонорарах отечественных звезд. Масла в огонь подливает то, что периодически некоторые из них жалуются на потерю доходов в пандемию. Убедиться в том, что заработки знаменитостей по-прежнему в порядке, смогли журналисты сайта KP.RU, обнаружившие отчеты о потраченных на их концерты деньгах налогоплательщиков на сайте Госзакупок.

Одним из самых высокооплачиваемых артистов ожидаемо оказался Филипп Киркоров. Так, за концерт к 8 марта в Санкт-Петербурге король эстрады получил три с половиной миллиона рублей. Получается, что в среднем минута пребывания певца на сцене обходится заказчикам в 90 тысяч рублей. Для сравнения — все выступление Татьяны Булановой на том же празднике стоило всего 150 тысяч рублей.

Нельзя назвать скромным и доход Димы Билана. Приснопамятное выступление артиста в Самаре, где он вышел на сцену пьяным, обошлось городу в четыре миллиона рублей. Причем, заказчики нашли обязательства артиста выполненными в полном объеме. Впрочем, скандал, разразившийся тогда, влетел певцу в копеечку — чтобы загладить вину, он дал бесплатный концерт и потратил на это семь миллионов рублей.

Не отстают в масштабах заработков от эстрадных артистов и служители Мельпомены и Талии. Так, Сергей Гарман активно снимается в рекламе и получает за это немалые деньги. Три года съемок в роликах одного банка принесли ему порядка 97 миллионов рублей.

Среди звезд с высокими доходами и Николай Басков, которого не так давно раскритиковали за излишнюю любовь к пафосу и роскоши. «Натуральный блондин» интегрировал в свой клип «Караоке» рекламы на 20 миллионов рублей.

Поражают воображение и гонорары Анастасии Волочковой. Правда, ради них балерине приходится строго блюсти дисциплину. Так, в 2016 году она играла в спектакле «Пришел мужчина к женщине» и получала доход только от процента проданных билетов. Ей запрещались даже пятиминутные опоздания, а репетиции не оплачивались. В один вечер на представление пришло только 64% зала, и танцовщица получила всего 64 тысячи рублей. Зато доход принесли мероприятия, которые, казалось бы, не должны быть направлены на коммерцию — балерина получила по 200 тысяч рублей за мастер-класс в рамках своего благотворительного проекта «Анастасия Волочкова — любимым детям».

Ранее 5-tv.ru писал, как Карен Шахназаров объяснил истинный размер «огромных гонораров» артистов.