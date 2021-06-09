Как сложились судьбы детей-актеров фильма «Приключения Буратино» через 45 лет?

Картину режиссера Леонида Нечаева «Приключения Буратино» не хотели выпускать в прокат. Чиновникам казалось странным, что дети играли кукол, кот Базилио ходит без хвоста, а лиса Алиса носит старое платье. Несмотря на это, фильм все же выпустили на Новый год 1976 года — и вот уже 45 лет он радует маленьких и больших зрителей.

А что стало с детьми, которые сыграли главные роли в киносказке? Как сложилась их судьба?

Дима Иосифов — Буратино

Девятилетний Дима Иосифов получил роль случайно. Помощник студии «Беларусьфильм» заметил в подземном переходе уморительную картину: бабушка тащила за руку внука, а тот нес в руках коньки и трубу. Их пригласили на пробы.

Изначально Диму собирались взять на роль Арлекина, но его веселый нрав и харизма покорили Нечаева, и он стал самим Буратино. Впрочем, самому мальчику идея сниматься казалась скучной — убедили только родители.

Любопытно, что благодаря съемкам у Нечаева Дима Иосифов решил стать актером. После выхода картины на него посыпались предложения с предложением работе. Он появился во многих фильмах — «Про Красную Шапочку», «Проданный смех», «Капитан Соври-голова» и других.

По окончании школы Иосифов уехал из Белоруссии и поступил во ВГИК, где учился на курсе покойного Алексея Баталова. После выпуска его распределили работать в Минск, но он продолжал много сниматься — в основном, на студии «Ленфильма».

В конце 90-х Иосифов начал работать режиссером. Начинал с рекламы, причем отлично зарекомендовал себя, а теперь работает и над серьезными фильмами. На его счету, к примеру, «Уходящая натура» и два сезона сериала «Екатерина». Также он периодически принимает предложения и о съемках в качестве актера.

Иосифов давно женат, у супругов есть трое сыновей: Андрей, Антон и Артем.

Кадр из фильма «Приключения Буратино»

Таня Проценко — Мальвина

Мальвиной семилетняя Таня Проценко стала случайно — ее заметил в поезде ассистент Леонида Нечаева. Артистизм и огромные глаза малышки стали причиной выбора девочки на роль.

Со съемками у «Мальвины» была связана забавная история — прямо во время работы над картиной у девочки начали выпадать молочные зубы. Поэтому в фильме героиня появляется со вставной челюстью. Говорят, что на съемках Таня впервые влюбилась — в исполнителя роли Пьеро Романа Столкарца. Чувство было взаимным, и у них был небольшой детский роман. А вот Томаса Аугустинаса, игравшего пса Артемона, Таня полностью игнорировала.

Проценко прочили успешную карьеру. Специально под нее написали главную роль в фильме «Про Красную Шапочку». Но девочка попала в аварию на велосипеде, получили сильное сотрясение мозга и больше не могла сниматься. В итоге карьера Тани сложилась иначе — она окончила киноведческое отделение ВГИКа и стала журналистом. В 2018 году женщине диагностировали рак, но она смогла победить онкологию.

Татьяна дважды была замужем — у нее есть дочь Анна и сын Владимир. Интересно, что ее второй муж, Алексей Войтюк, и сам снимался в киносказке. Он исполнил роль Ивана-подкидыша в картине «После дождичка в четверг» 1985 года.

В 2018-м Татьяне Проценко диагностировали онкологию. Актриса и журналист боролась с заболеванием три года. 20 мая 2021-го муж Татьяны Алексей Войтюк сообщил о смерти жены. Проценко умерла от онкологии на 54-м году жизни.

Кадр из фильма «Приключения Буратино»

Роман Столкарц — Пьеро

О детстве Романа Столкарца мало что известно. Роль Пьеро в фильме Нечаева стала для него единственным опытом в кино. Вместо этого он посвятил себя учебе — стал медиком и репатриировался в Израиль.

Сейчас Роман работает там педиатром. Он давно и счастливо женат — у них с супругой есть четверо детей, пишет портал «Дни.ру».

Кадр из фильма «Приключения Буратино»

Томас Аугустинас — Артемон

Мало что известно и о Томасе Аугустинасе, сыгравшем Артемона. Говорили, что у него на съемках «Приключений Буратино» была безответная любовь к Тане Проценко — Мальвине. Но она воспринимала его исключительно как друга.

Уже в 1985 году Аугустинас с родителями эмигрировал в Канаду. Там он и живет с тех пор, занимается бизнесом.

Кадр из фильма «Приключения Буратино»

Гриша Светлорусов — Арлекин

Пожалуй, больше всего тайн связано с исполнителем роли Арлекина — Гришей Светлорусовым. В кино он больше не снимался, так что увидеть его на экранах фанатам «Приключений Буратино» с тех пор не удалось.

Говорили, что с возрастом Григорий пошел по скользкой дорожке и оказался связан с криминалом. Хотя подтверждения таким слухам нет, считается, что он сбежал через Украину в США, чтобы не оказаться в тюрьме.

Помимо версии с преступной деятельностью есть и более романтичная. Некоторые фанаты полагают, что Григорий Светлорусов стал работать на разведку.

Кадр из фильма «Приключения Буратино»

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