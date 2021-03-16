Страстный или надежный? Какой тип любви подойдет женщинам разных знаков зодиака

Каждая женщина нуждается в любви, но не любая ее получает. Все потому, что у разных знаков зодиака свои представления о личном счастье. Одним нужна страсть, другим — поддержка, а третьим — материальное благосостояние.

Овны

Женщинам, рожденным под знаком Овна, важно доминировать в отношениях с мужчиной. В итоге они готовы сами делать первый шаг — знакомиться, приглашать на свидания, инициировать совместное проживание. Они уверены в себе, так что не любят отказов. Порой они бывают агрессивны, поэтому им нужен мужчина, готовый терпеть эмоциональные вспышки и считаться с их мнением. Пока женщина будет отвечать за все аспекты отношений в паре, мужчина должен будет взять на себя заботу о ней самой.

Тельцы

Для женщин-Тельцов важно оберегать своего избранника, ценить его и окружать своей любовью. Из них получаются отличные жены — дома всегда уютно, готова вкусная еда, ждет заботливая супруга и отличная мать. Но порой бывают и перемены — приступы требовательности, прижимистости, недовольства финансовым положением семьи. Таким женщинам нужны мужчины, готовые их боготворить, но согласные делать все ради семейного благополучия.

Близнецы

Общительным и образованным женщинам-Близнецам нужны спутники им под стать. Человек с узким кругозором и плохо развитым чувством прекрасного не подойдет. Им нужно искать представителя сильного пола, готового на взаимные признания, эмоциональное общение. Надо отметить, что влюбчивость Близнецов может привести к тому, что они будут выбирать «не тех» мужчин, в которых им будут мерещиться черты идеального избранника. Но методом проб и ошибок они все же находят себе возлюбленного по душе.

Раки

Представительницы знака Рак идеально умеют «зеркалить» чувства своих мужчин. Любящие избранники получают нежных, чувственных любовниц, а грубоватые и невоспитанные — нервных и готовых на ссору. Ракам нужен мужчина, которые сумеет доказать свою любовь не просто красивыми признаниями, а реальными поступками. Именно такой человек поможет женщине раскрыться, отпустить былые обиды и стать идеальной женой, матерью и спутницей.

Львы

У женщин-Львиц есть в голове идеальный образ спутника жизни. Скорее всего, он появился еще в детстве или ранней юности, так что с годами успел обрасти всеми необходимыми деталями. Найти его непросто, так что Львицы не будут тратить время на того, кто не подходит под эти строгие критерии. Тем более, что такие женщины обычно окружены вниманием противоположного пола, выбирать есть, из кого. Но в душе каждая из них мечтает о любви. Ей нужен тот, кто готов идти с ней рука об руку, не подавляя ее лидерских качеств.

Девы

Некоторые считают представительниц знака Дева холодными и бесчувственными. Но это не так — из-за свойственной им практичности, они просто не видят смысла в романтических отношениях с не подходящим им мужчиной. Их избранник должен быть серьезным, настроенным на создание семьи, сторонником комфорта. Понимающий человек сразу поймет, что в Девах есть немало скрытой чувственности и любви, но эти стороны их характера надо уметь разглядеть.

Весы

Женщин-Весов по определению влечет все гармоничное. Им хочется найти баланс в жизни — это касается и выбора возлюбленного. Сами они чаще спокойные и безмятежные, поэтому их тянет к темпераментным мужчинам, которые обеспечат им бурные страсти. Ссоры и конфликты у таких пар неизбежны, но они всегда смогут прийти к компромиссу. Главное — выбрать того, кто готов поступиться своими интересами в пользу семьи, пишет Astroprognostic.

Скорпионы

Рожденные под знаком Скорпиона женщины — упрямые, страстные, сильные духом. Им некогда думать о мелочах, когда на кону стоит нечто большее. Мужчинам сложно удержать внимание Скорпионов — тихий романтик им не подойдет. Это должен быть темпераментный человек, готовый терпеть рядом обладательницу сильного характера. Идеальным же спутником станет тот, кто сможет удовлетворить Скорпиона в постели, но не будет устраивать сцен по мелочам или из ревности.

Стрельцы

Многим женщинам-Стрельцам не до конца понятна суть института брака. Они отлично справляются со всем и без участия мужчин, свадьба им чаще всего не нужна. Им хочется жить полной жизнью, уделять все свое время только себе, путешествовать и развиваться. Поэтому ее партнером может стать только такой же целеустремленный человек, готовый идти вперед, бороться за лучшее будущее и не бояться экспериментов.

Козероги

Женщины-Козероги бывают по-настоящему идеальными. Они отлично организовали свою жизнь и могут сделать то же самое со своим партнером. Их избранником лучше всего быть мужчине, готовому стать надежным тылом, чтобы вместе поддерживать огонь в семейном очаге.

Водолеи

Представительницы знака Водолея — сильные и независимые, но одновременно и жаждущие любви женщины. Им хочется семью и идеального спутника рядом, но в отношениях может помешать излишняя откровенность. Порой они не умеют вовремя смолчать и обижают партнера своими словами. Советов по выбору избранника им не нужно — они сами понимают, что это он, когда находят его.

Рыбы

Женщины-Рыбы часто привлекают внимание мужчин, которые считают их загадочными и удивительными. А вот сами они не могут быстро сделать выбор. У них есть идеальные представления о возлюбленном — это человек с богатым внутренним миром, готовый бросить все к их ногам. Материальная сторона тоже имеет значение — про рай в шалаше большинство представительниц этого знака зодиака даже думать не будет.

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