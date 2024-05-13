Командующий группировкой ВСУ «Харьков» вновь объявлен в розыск в России

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 29 0

Михаил Драпатый руководил подразделением с апреля этого года.

Командующий группировкой ВСУ «Харьков» вновь объявлен в розыск в России

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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По данным МВД России, Михаила Драпатого, который был назначен командующим харьковской группировкой украинской армии, объявили в розыск по уголовному делу.

«Драпатый Михаил Васильевич. Разыскивается по статье УК», — написали в базе.

Статью, по которой разыскивают Драпатого, не уточнили.

На Украине сменили командира группировки Вооруженных Сил Украины «Харьков» во время наступления российской армии в Харьковской области. Михаил Драпатый заменил на этом посту Юрия Галушкина. Он был командующим группировки «Харьков» с апреля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ на харьковском направлении. Отмечается, что для украинских сил на данном участке фронта ситуация складывается сложная. МО РФ объявило накануне о том, что ВС РФ освободили в регионе несколько населенных пунктов.

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