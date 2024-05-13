Путин провел первое совещание Совбеза с новым секретарем Шойгу

Темой обсуждения глава государства обозначил отношения со странами постсоветского пространства.
Фото: Бабушкин Алексей / ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин провел первое совещание с Советом безопасности после кадровых перестановок.
«Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере, — это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве», — сказал глава государства в начале совещания.
Путин сообщил членам Совбеза о том, что обсуждал с и. о. министра финансов Антоном Силуановым необходимость уделить еще больше внимания этой теме в новом политическом цикле, начавшемся в России.
После этого президент передал слово и. о. министра иностранных дел Сергею Лаврову, на чем открытая часть Совбеза закончилась.
Участие в совещании в качестве нового секретаря Совбеза принял бывший министр обороны Сергей Шойгу.
Накануне сообщалось, что новым главой Минобороны РФ может стать бывший первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. При этом Шойгу назначается секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева, который сменит место работы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шойгу сделал последнее заявление на посту министра обороны РФ.
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