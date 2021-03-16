Вечно молодые: ТОП-7 российских хоккеистов, которые умерли до 25 лет

Защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался в возрасте 19 лет после полученной во время игры травмы. В ходе мачта с ярославским «Локомотивом» 12 марта хоккейная шайба попала в голову молодого спортсмена. Игра была остановлена, а хоккеист госпитализирован. Врачи боролись за жизнь Файзутдинова четыре дня, однако чуда не произошло.

В связи с этой трагедией, редакция 5-tv.ru решила почтить память других молодых хоккеистов, которым не было суждено дожить до старости и поразить мир своими успехами.

Сергей Симонов

Подающий большие надежды, форвард Сергей Симонов, который выступал за ХК Нижнего Тагила «Спутник» скончался в возрасте 23 лет 7 января 2016 года. Молодой человек внезапно начал жаловаться на боли в районе селезенки, которые появились после одной из тренировок. По одной из версий, юный спортсмен неудачно столкнулся с партнером по команде на льду. Срочно госпитализированному Симонову провели две операции на селезенке, однако спортсмена не удалось спасти. Врачи определили, что причиной смерти молодого человека стала тупая травма живота.

Алексей Черепанов

Профессиональная карьера молодого человека предвещала большой успех. Уже в 18 лет спортсмен вместе с командой взял «серебро» на Чемпионате мира в 2007 году, а в 2008 году на этом же соревновании забрал бронзовую медаль. В этот же год, 13 октября, Черепанова не стало. Молодому человеку было всего 19 лет. Трагедия произошла внезапно и даже не на льду, а на скамейке запасных. За несколько минут до конца матча между КХЛ «Витязь» и «Авангард» у Черепанова остановилось сердце. Как оказалось на вскрытии, хоккеист страдал миокардитом. При таком диагнозе занятия спортом противопоказаны.

ТАСС / Голубь Виктор

Игорь Антосик

На самом рассвете своей карьеры погиб и хоккеист подмосковного клуба «Рыси» Игорь Антосик. Летом 2008 года молодой человек вместе с командой готовился к сезону в Высшей Лиге. Тренер решил проверить игроков на выносливость и отправил их в шестикилометровый забег. Во время кросса спортсмен неожиданно потерял сознание — отказали почки. Молодого человека экстренно отправили в реанимацию, однако уже спустя день он скончался.

Дмитрий Тертишный

Внезапная и нелепая смерть настигла 22-летнего хоккеиста Дмитрия Тертишного, который только-только вступил в НХЛ и провел первый успешный сезон за Филадельфию в США. В перерыве между сезонами, спортсмен отправился вместе с друзьями на прогулку на катере, где и произошла трагедия. Тертишный выпал из судна и пропеллер катера перерезал ему сонную и яремную артерии. Хоккеист скончался спустя пять минут.

Wikimedia.org

Александр Орехов

Капитан юниорского ХК «Металлурга» из Новокузнецка получил смертельные травмы во время игры с местным ХК «Сибирь» из Новосибирска 14 января. За несколько секунд до завершения второго периода шайба попала в шею 16-тилетнего хоккеиста. Орехов потерял сознание и был доставлен в одну из больниц Новосибирска в состоянии медикаментозной комы. Спортсмен скончался 2 февраля, проведя в бессознательном состоянии чуть больше двух недель.

Павел Крутий

Нападающий Орского ХК «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте 10 июля 2020 года. Во время тренировочных сборов хоккеист почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован в реанимацию. По данным врачей, причиной смерти игрока могла стать тромбоэмболия легочной артерии — сгусток крови, который оторвался от стенки вены и переместился в легочную артерию, чем нарушил ее кровоснабжение.

ТАСС / Бобылев Сергей

Трагедия ярославского «Локомотива»

Крушение самолета авиакомпании «Як-сервис» 7 сентября 2011 года привело к гибели всего состава ХК, общей численностью 44 человека. Среди погибших было 12 хоккеистов, так и не преступивших рубеж в четверть века: Калимулин Марат (23), Урычев Юрий (20), Шувалов Максим (18), Васюнов Александр (23), Калянин Александр (23), Кирюхин Андрей (24), Клюкин Никита (21), Остапчук Сергей (21), Снурницын Павел (19), Собченко Даниил (20), Чурилов Геннадий (24), Ярчук Артем (21). Точные причины авиакатастрофы так и не были установлены.

РИА Новости / Максим Богодвид

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