Три суперпродукта: Малышева рассказала, что необходимо есть в Великий пост

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Рита Цветкова
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По мнению доктора и телеведущей, они способны поддержать иммунитет человека при смене привычного рациона.

Три суперпродукта: Малышева рассказала, что необходимо есть в Великий пост

Фото: www.globallookpress.com / digifoodstock.com

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, как с помощью трех суперпродуктов сохранить иммунитет и насытить организм необходимыми полезными веществами во время Великого поста. Тема правильного питания в период ограничений в еде и смены привычного рациона обсуждалась в очередном выпуске авторской передачи Малышевой на Первом канале.

Доктор заявила, что каждому, кто соблюдает пост, необходимо употреблять в пищу льняное масло, семена чиа и грецкие орехи. Эти продукты богаты полиненасыщенной кислотой омега-3, которая не позволяет развиваться атеросклерозу и препятствует образованию тромбов.

В то же время, отметила Малышева, когда из системы питания исключены продукты животного происхождения, добавление в меню этих трех растительных компонентов позволит получить необходимое для поддержания здоровья количество калорий.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Малышева рассказала, сколько антител нужно, чтобы риск повторного инфицирования коронавируса был минимальным. Теледоктор также пояснила, почему переболевшим не нужно ставить прививку от коронавируса.

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