«Нет лидера наверху»: сын Трампа об отказе Белого дома от разговора с Путиным

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Екатерина Бородина
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Наследник бывшего американского лидера указал на очевидные слабости Джо Байдена.

«Нет лидера наверху»: сын Трампа об отказе Белого дома от разговора с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

Дональд Трамп-младший назвал отказ Белого дома от предложения Владимира Путина провести диалог в онлайн-режиме проявлением слабости США, сообщает ТАСС.

Сын экс-президента Соединенных Штатов считает, что весь мир знает о несостоятельности Байдена, как оратора.

«Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху», — написал наследник Трампа в своем Twitter-аккаунте.

При этом, Трамп-младший уверен, что соперники Америки «смотрят на эту слабость» и радуются ей.

Выступления Джо Байдена уже не раз подвергались критике со стороны его политических оппонентов. Критиковали и малое количество пресс-конференций, и отказ от общения с журналистами в прямом эфире.

После резких высказываний президента США в сторону российского лидера, Путин предложил ему провести открытый публичный диалог в прямом эфире 19 или 22 марта. Администрация Джо Байдена в лице Джен Псаки на недавней пресс-конференции заявила, что ей неизвестно о планах американского лидера принять участие в онлайн-переговорах с президентом РФ. Сам Джо Байден отказался комментировать предложение Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению политолога, американский президент не согласится провести открытую онлайн-встречу с Путиным.

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