«Нет лидера наверху»: сын Трампа об отказе Белого дома от разговора с Путиным
Наследник бывшего американского лидера указал на очевидные слабости Джо Байдена.
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP
Дональд Трамп-младший назвал отказ Белого дома от предложения Владимира Путина провести диалог в онлайн-режиме проявлением слабости США, сообщает ТАСС.
Сын экс-президента Соединенных Штатов считает, что весь мир знает о несостоятельности Байдена, как оратора.
«Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху», — написал наследник Трампа в своем Twitter-аккаунте.
При этом, Трамп-младший уверен, что соперники Америки «смотрят на эту слабость» и радуются ей.
Putin just challenged Joe Biden to an unscripted live debate.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 18, 2021
The whole world knows that we have no leadership at the top just an empty suit with a teleprompter (and he can’t even get that right).
They look at America’s weakness right now and are salivating.
Выступления Джо Байдена уже не раз подвергались критике со стороны его политических оппонентов. Критиковали и малое количество пресс-конференций, и отказ от общения с журналистами в прямом эфире.
После резких высказываний президента США в сторону российского лидера, Путин предложил ему провести открытый публичный диалог в прямом эфире 19 или 22 марта. Администрация Джо Байдена в лице Джен Псаки на недавней пресс-конференции заявила, что ей неизвестно о планах американского лидера принять участие в онлайн-переговорах с президентом РФ. Сам Джо Байден отказался комментировать предложение Путина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению политолога, американский президент не согласится провести открытую онлайн-встречу с Путиным.
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