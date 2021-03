«Нет лидера наверху»: сын Трампа об отказе Белого дома от разговора с Путиным

Дональд Трамп-младший назвал отказ Белого дома от предложения Владимира Путина провести диалог в онлайн-режиме проявлением слабости США, сообщает ТАСС.

Сын экс-президента Соединенных Штатов считает, что весь мир знает о несостоятельности Байдена, как оратора.

«Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху», — написал наследник Трампа в своем Twitter-аккаунте.

При этом, Трамп-младший уверен, что соперники Америки «смотрят на эту слабость» и радуются ей.

Putin just challenged Joe Biden to an unscripted live debate.



The whole world knows that we have no leadership at the top just an empty suit with a teleprompter (and he can’t even get that right).



They look at America’s weakness right now and are salivating.