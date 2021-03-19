Тело ребенка найдено под завалами жилого дома в подмосковных Химках

Тело трехлетнего ребенка найдено под завалами после хлопка газовоздушной смеси в девятиэтажке в подмосковных Химках.

По последним данным 5-tv.ru, пострадали два человека. Некоторое время назад из-под завалов достали 12-летнего мальчика. Также ранения получила женщина. Двое погибли - отец и его маленький сын.

На месте продолжают работать экстренные службы. Прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего.