От туберкулеза до бешенства: чем можно заразиться от домашних животных

Добрые глаза, покладистый характер, нежное щебетание — ну как не взять домой собачку или птичку, которая так понравилась? Да и вокруг столько инициатив, посвященных спасению брошенных животных.

С этой точки зрения одомашнивание имеет только положительные моменты. Вот только не все помнят об ответственности, ложащейся на хозяина в момент принятия решения о «пополнении» в семье. Речь идет не только о кормлении и воспитании подрастающего друга, но и о болезнях, которые способны убить окружающих, напоминают медики.

Кошка VS Собака

В беседе с 5-tv.ru врач-терапевт Тина Петровская отметила, что по большому счету нет разницы, какое животное появилось в доме — кошка, собака, крыса или ящерица. У каждого — свой «набор» микроорганизмов и вредителей, а значит риски есть всегда.

Самым распространенным и опасным заболеванием считается бешенство, о котором ежегодно твердят ветеринары, требуя прививать подопечных.

Его возбудитель относится к классу нейротропных. Говоря иначе, если вирус попадает в организм, то парализует нервную систему, что в конечном итоге приводит к смерти жертвы. Врачи не в силах помочь такому пациенту, если только он не обратился в первые же дни после контакта с зараженным животным и не получил курс уколов.

«Следующая группа заболеваний — гельминты или черви, которые селятся в человеке и вызывают нарушение работы внутренних органов, лишай — дерматологическое заболевание, передающееся контактным путем через грибы, которые живут на поверхности кожи, шерсти собак и кошек. Существует и токсоплазмоз. Особенно опасно заразиться им беременной женщине, потому что токсоплазма поражает плод и нарушает работу внутренних органов человека», — предостерегла заводчиков Петровская.

Порой имеет место и лептоспироз, возбудитель которого поражает капилляры. Не стоит забывать, конечно, о банальных аллергических реакциях на шесть или слюну домашних питомцев.

А если попугай?

Птицы, по мнению врача, порой бывают опаснее, чем привычные кошки и собаки. Они являются уникальным резервуаром для различных микроорганизмов. Таких, как бактерии, вирусы, простейшие и гельминты. Вирусы заболеваний могут передаваться как воздушно-капельным путем, так и алиментарным — через корма и воду.

При наличии дома пернатых у человека может развиться даже псевдотуберкулез. Заболевание начинается остро, с повышенной температуры — до 40 градусов, кашля, боли в мышцах и суставах, сильного озноба.

«Важно обследоваться и заниматься профилактикой заболеваний не только человеку, но и профилактировать своего домашнего питомца и обязательно консультироваться с ветеринаром. Особенно, если вы только купили питомца и не уверены в условиях его содержания», — заключила эксперт.

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