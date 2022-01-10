Мальчик или девочка? Как по дате рождения определить пол будущего ребенка

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 10 412

Астролог Светлана Проскурякова объяснила, у каких представителей зодиакального круга чаще рождаются мальчики, а у каких — девочки.

Фото, видео: Depositphotos / robertprzybysz; 5-tv.ru

В современном мире вопрос пола будущего ребенка не стоит так остро, как в былые времена, когда, к примеру, власть мужчины передавали исключительно своим сыновьям. Однако с давних пор человечество неизменно пытается выяснить, можно ли предсказать, кто появится на свет — мальчик или девочка. Кроме того, остается загадкой, почему некоторые мужчины и женщины становятся родителями именно малышей, а другие малышек. Приоткрыть завесу тайны помогла экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова.

«Если в роду слабая мужская энергия, то в порядке компенсации в большей степени рождаются мальчики, а если слабая женская, то девочки. Еще есть мнение, что у агрессивных мужчин чаще рождаются мальчики, а у добрых и мягких мужчин — девочки. То же самое касается характера женщин», — рассказала одну из версий собеседница 5-tv.ru.

В поисках ответа эксперты в области тонких материй приходили к самым неожиданным выводам, а о народных приметах, которые учат, как зачать ребенка того или иного пола и говорить нечего — счета им нет. Однако Светлана Проскурякова уверена, что знает способ с большой долей вероятности предсказать пол малыша.

«Известно, что зодиакальный круг можно разделить на 12 знаков, и эти 12 знаков поровну делятся на мужские и женские. Кроме того, у каждого человека при рождении десять планет могут располагаться как в мужских, так и в женских знаках. Мужские знаки — это стихии Огня и Воздуха, а женские — стихии Земли и Воды. И вот я заметила, что, если у человека преобладают планеты в знаках Огня и Воздуха, наиболее часто дети — мальчики, если стихия Земли и Воды, тогда — девочки», — поделилась астролог.

По мнению экстрасенса, точность ее метода очень высока, но наиболее уверенный ответ на сокровенный вопрос можно получить, составив индивидуальный прогноз по датам рождения будущих родителей

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Мальчик или девочка? Как по дате рождения определить пол будущего ребенка

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