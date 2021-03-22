«Уложила на лопатки»: Бузова в образе Розовой пантеры шокировала Тодоренко
Разоблачение поющей ведущей стало одним из самых неожиданных в проекте.
Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
В шоу «Маска» разоблачили очередного персонажа — Розовую пантеру. Оказалось, что все это время своим артистизмом и вокальными данными зрителей удивляла Ольга Бузова. Члены жюри не ожидали, что под маской скрывается поющая ведущая. В шоке были все. Регина Тодоренко на своей странице в Instagram назвала выпуск с Розовой пантерой легендарным.
«Сегодня легендарный эфир и Маска, которая нас удивила, шокировала, просто уложила на лопатки», — написала артистка в микроблоге.
Стоит отметить, что Филипп Киркоров, который больше других членов жюри настаивал на том, что Ольги в костюме Розовой пантеры быть не может, также не смог скрыть изумления и умиления.
Напомним, что сейчас в шоу остались девять участников из 14. До Розовой пантеры разоблачили Черную, Ананас, Пингвина и Банан.
Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров признался в чувствах к Стоцкой в шоу «Маска».
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