«Уложила на лопатки»: Бузова в образе Розовой пантеры шокировала Тодоренко

|
Анна Васильева
1 015

Разоблачение поющей ведущей стало одним из самых неожиданных в проекте.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Тема:
Ольга Бузова

В шоу «Маска» разоблачили очередного персонажа — Розовую пантеру. Оказалось, что все это время своим артистизмом и вокальными данными зрителей удивляла Ольга Бузова. Члены жюри не ожидали, что под маской скрывается поющая ведущая. В шоке были все. Регина Тодоренко на своей странице в Instagram назвала выпуск с Розовой пантерой легендарным.

«Сегодня легендарный эфир и Маска, которая нас удивила, шокировала, просто уложила на лопатки», — написала артистка в микроблоге.

Instagram @reginatodorenko

Стоит отметить, что Филипп Киркоров, который больше других членов жюри настаивал на том, что Ольги в костюме Розовой пантеры быть не может, также не смог скрыть изумления и умиления.

Напомним, что сейчас в шоу остались девять участников из 14. До Розовой пантеры разоблачили Черную, Ананас, Пингвина и Банан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров признался в чувствах к Стоцкой в шоу «Маска».

Тема:
Ольга Бузова
22 мар
Стали известны ведущие премии «Муз-ТВ» в 2021 году
22 мар
Звездная любовь: Макеева выходит замуж, Бузовой дарят цветы!
22 мар
«Браво, моя девочка!» — Киркоров и Бузова обменялись нежностями после шоу «Маска»
21 мар
«Потрясающий вокал»: Бузова выбыла из шоу «Маска» под смех Киркорова
21 мар
«Безбашеная»: Бузова разбила бутылку о голову бывшей девушки Манукяна — видео
21 мар
Бузова случайно засветила кольцо на безымянном пальце — видео
21 мар
Все-таки изменял Бузовой? Дава случайно засветил девушку в своей постели
20 мар
«Самое главное — здоровье»: Бузова снова оказалась на больничной койке
16 мар
«Вовсю занимаюсь своим здоровьем»: Бузова намекнула на беременность
16 мар
Танцор, мошенник или альфонс: через что прошел Дава, чтобы добиться славы и завоевать Бузову

Читайте также

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.61
0.47 88.66
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
Скончался бывший замглавы СВР Виталий Маргелов
23:05
Российская сборная по футболу продемонстрировала новую форму
22:46
Ведущими IX Премии АПКиТ станут Гарик Мартиросян и Ирина Петрова
22:36
«Прекратите читать нотации»: Китай ввел ответные санкции против Евросоюза
22:22
«Возможно, единственный способ»: Газманов поддержал вакцинацию от COVID-19
22:13
Стали известны подробности пребывания Леры Кудрявцевой в реанимации

Сейчас читают

Стали известны подробности пребывания Леры Кудрявцевой в реанимации
Телеведущая Лера Кудрявцева попала в реанимацию
Катастрофическая ошибка: Шеф-повар рассказал, как хозяйки портят борщ
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака