«Ходячий антисекс»: какие привычки женщин отталкивают мужчин
Сексолог рассказала о четырех факторах, которые точно могут отбить у мужчины желание делить с дамой постель.
Фото, видео: depositphotos / creatista; 5-tv.ru
Одни дамы притягивают мужчин, как магнит, других представители сильного пола будто бы не замечают. Но есть еще одна категория женщин — отталкивающие. Сексолог Екатерина Киселева назвала четыре привычки, которые способны сделать любую девушку «ходячим антисексом».
Вредные привычки
«Первая и самая банальная — это вредные привычки: употребление алкоголя и курение. Хотя есть небольшой процент мужчин, которых наоборот это привлекает», — сообщила сексолог.
Неопрятность
Вторая привычка связана с внешним видом. По мнению эксперта, многие женщины специально своим внешним видом пытаются показать всему миру, что они отказываются быть женственными и сексуальными.
«Это неопрятная мешковатая одежда, отсутствие макияжа, грязные волосы, неухоженные ногти и так далее. Такие женщины, естественно, отталкивают мужчин», — отметила Екатерина Киселева.
Вульгарность
Третья антисексуальная женская привычка, по словам специалиста, вульгарность.
«Должна быть золотая середина между неопрятностью и вульгарностью. Слишком обтягивающая одежда, короткие юбки, слишком глубокое декольте не всегда вызывают у мужчин сексуальное влечение», — подчеркнула психолог.
Также, по словам Екатерины Киселевой, немаловажную роль в вопросе сексуальных отношений играет гигиена и интимная стрижка.
«Да, для многих мужчин это важно. Но тут все зависит от предпочтений», — пояснила сексолог.
Желание доминировать
С ними мужчины просто не в силах находиться рядом. Представители сильного пола, как правило, не готовы терпеть дам, которые желают доминировать над ними.
«Еще одна причина — чересчур подавляющие женщины, которые пытаются своим поведением, своими высказываниями как-то уколоть, унизить мужчину», — сказала Екатерина Киселева.
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