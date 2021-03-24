Ждите расплаты! Астролог рассказала, какие проблемы принесет Марс в Близнецах

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Анна Васильева
Эксклюзив 3 433

По словам Анастасии Широковой, 25 марта лучше воздержаться от перелетов и аккуратно обращаться с информацией.

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; 5-tv.ru

25 марта Марс войдет в 13-й, разрушительный, градус Близнецов. В таком положении планета будет находиться чуть больше суток. Астролог Анастасия Широкова рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, какие неприятности настигнут людей в этот период.

«Есть несколько моментов. Первый момент: сам градус отвечает за ложь, обман, интриги, подставы и все прочее, что связано с информацией. Марс делает квадрат к Меркурию, а Меркурий это управитель Близнецов. Сам Марс делает конфликт с диспозитором своим. Это уже сразу выводит на интересный уровень, когда мы можем ожидать интересные вбросы в СМИ», — сказала астролог.

Также по словам эксперта по звездам, в этот период Марс соединяется с Раху, с Северным узлом. Это может означать, что всех, кто в чем-то виноват, ждет наказание, пояснила Анастасия Широкова.

«Это кармический показатель. Соответственно мы можем ждать ситуаций расплаты. Разрушительные градусы считаются жертвенными. Они заставляют человека нести какую-то жертву. Те люди, кто вели себя не очень хорошо, могут попасть в ситуацию расплаты», — рассказала астролог.

Анастасия Широкова добавила, что Марс в 13-м градусе не предвещает никаких глобальных катастроф.

«Марс не делает ни одного мажорного бытового аспекта ни с одной планетой. Поэтому здесь можно расслабиться. Однако мое внимание привлек стерильный аспект на Уран. Я бы порекомендовала в эти несколько дней никуда не летать», — пояснила специалист.

Астролог добавила, что Марс будет находиться в этом градусе чуть больше суток. Поэтому все отрицательные события будут длиться недолго. Главный совет от эксперта, который поможет пережить этот сложный период: «Аккуратнее обращайтесь с информацией».

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