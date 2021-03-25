«Время возвращаться»: Андрей Малахов отказался от московской прописки

Телеведущий и журналист Андрей Малахов решил оставить столичную жизнь и вернуться в родной городок в Мурманской области. Пока, правда, только формально — ведущий сменил место прописки, о чем рассказал на своей странице в Instagram.

«Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 марта я официально прописан в городе Апатиты. Считаю это трендом 2021 года. Прописка в Москве (такая желанная в 90-х годах XX века) в XXI веке — не такая важная штука», — написал он в посте.

Instagram @malakhov007

Поклонники Андрея Малахова воодушевленно встретили новость о формальном «переезде» любимого телеведущего.

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«Вы молодец! Это великодушно с вашей стороны, Андрей! Нечасто в наше время встретишь патриотов», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Андрей Малахов в эфире своего шоу на телеканале «Россия 1» грубо выругался в адрес футболиста Андрея Аршавина из-за ситуации с Алисой Казьминой.