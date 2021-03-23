Малахов грубо выругался на Аршавина из-за скандала с бывшей женой

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Рита Цветкова
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Узнавший о проблемах Алисы Казьминой со здоровьем и безразличии отца ее ребенка, телеведущий был поражен до глубины души.

Малахов грубо выругался на Аршавина из-за скандала с бывшей женой

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Телеведущий Андрей Малахов в эфире своего шоу на телеканале «Россия 1» грубо выругался в адрес футболиста Андрея Аршавина из-за ситуации с Алисой Казьминой.

Экс-супруга спортсмена переживает тяжелые времена. За последнее время она столкнулась с массой проблем со здоровьем — аутоиммунное заболевание обезобразило лицо женщины, кроме того, она провела четыре дня в коме, а позже была госпитализирована с коронавирусом.

В студии Малахова мать Казьминой Наталия Сарычева рассказала, что Аршавин никак не реагирует на происходящее и не помогает бывшей возлюбленной. Она уверена, что Алиса просто надоела футболисту, поэтому он ее безжалостно бросил. Возмущению ведущего не было предела.

«При всем уважении, этот человек являлся лицом сборной России. Он воспитывает молодое поколение, родители приводят к нему своих детей. Чему он — этот, извините, ублюдок — может научить?!» — негодовал Малахов.

Instagram @malakhov007

В одном из сюжетов программы были показаны ужасающие последствия некроза носа Алисы — от него буквально ничего не осталось. Первую операцию Казьмина благополучно перенесла, но впереди еще не одно хирургическое вмешательство и долгое лечение. Пораженный безразличием Аршавина Малахов лично обратился к спортсмену и призвал его хотя бы позвонить жене и поддержать ее в сложный период.

«Даже уже никто не требует твоих денег! Засунь их себе в одно место!» — сказал Малахов.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, в феврале 2017 у пары родилась дочь, но уже в июле 2019 года они расстались. Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие подробности развода Аршавина и Казьминой, рассказанные ею на шоу Малахова.

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