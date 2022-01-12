Дурочка или прикидывается? Пять фраз, которые выдают глупую женщину

Представительницы прекрасного пола порой любят притворяться глупышками и неумехами, чтобы пробудить в своих мужчинах рыцарей и переложить на них некоторые обязательства. Но есть фразы, которые, по мнению психологов, подскажут: эта дама действительно не очень умна. Конечно, это не значит, что она недостойна любви, просто ей придется чаще объяснять понятные образованному человеку вещи.

«Я боюсь, там темно» или «Я не ем в кафе, там антисанитария»

Когда темноты в собственной квартире боится ребенок — это нормально. Но если взрослая женщина спит со включенным светом, то появляется повод для размышлений. Необоснованные страхи не свойственны высокоинтеллектуальному человеку, считает большинство мужчин. Далеко не каждый найдет такую «особенность» своей избранницы очаровательной. Что касается заведений общепита, то в некоторых кафе и правда, антисанитария…

«У меня гора новостей, садись, буду рассказывать!»

Разумеется, говорить о своих успехах и неудачах, о переживаниях — это естественно. Но только в том случае, когда партнер расположен к беседе и искренне интересуется делами своей второй половинки. А если на мужчину сыпется ворох сплетен, подробностей жизни других людей, деталей похода дамы в магазин за нижним бельем и средством для мыться посуды, он сойдет с ума от скуки. Станет ясно, что о высоком с этой женщиной не побеседуешь.

«Твой футбол/рыбалка/охота — глупые занятия»

Представители сильного пола не выносят, когда их жизненные принципы и привычки подвергаются критике. Тем более, если речь идет о традиционно мужских увлечениях, которым они предаются со священным трепетом. Если женщина говорит, что футбол — это глупо, ее партнер скорее решит, что это она недостаточно умна, так как не понимает его страсти. Такой конфликт в отношениях может привести к скорому разрыву. Каждый человек имеет право на хобби, каким бы оно ни было, и подобные высказывания недопустимы.

«Ихний» сервис мне не подходит»

В этой фразе «прекрасно» все — от заведомо превосходной позиции относительно обслуживающего персонала до неправильного произношения слова «их». Выражающаяся подобным образом женщина, по мнению большинства мужчин, не блещет умом. Или она закончила свое образование в седьмом классе школы, или просто неспособна усвоить элементарные нормы общения в обществе. Так или иначе, по мнению психологов, такие слова отпугивают мужчин мгновенно.

«Я в свои годы гораздо успешнее других!»

Если девушка гордится своими достижениями — это нормально. Если это действительно ее достижения — прекрасно. Если на работу устроил папа, а машину купил любовник — чем хвастать? Когда показателями успеха дама считает материальные ценности, не важно, как приобретенные, мужчинам она кажется взбалмошной и глупой. Пожалуй, эта фраза является для представителей сильного пола самой неприятной и отталкивающей из перечисленных.

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