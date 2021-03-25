Экс-бойфренда Ирины Цывиной избили в Москве — видео

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Алина Потёмкина
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Кадрами с места нападения поделилась нынешняя пассия актера Юлиана Голдман.

Фото, видео: Instagram @yulianagoldman_style

Беременная избранница экс-бойфренда Ирины Цывиной фешн-блогер Юлиана Голдман сообщила о нападении на нее и ее спутника Дениса Сердюкова. Девушка опубликовала в сторис Instagram кадры, на которых показала окровавленное лицо возлюбленного.

По словам Голдман, инцидент произошел в центре Москвы вечером 24 марта. Она заявила, что вместе с Сердюковым возвращалась домой после примерки свадебного платья, как вдруг на них напал неизвестный мужчина.

Полиция приехала на вызов оперативно, в течение пяти минут. Однако кто избил их, и что послужило причиной конфликта, она не уточнила.

«Он весь в крови, меня швырнули об асфальт», — пожаловалась Голдман.

После она показала, как пишет заявление в отделении полиции. По словам девушки, в результате нападения она повредила ногу, но обошлось без перелома. Медики оказали ей первую помощь.

Денис Сердюков ранее состоял в отношениях с актрисой Ириной Цывиной, у которой до знакомства с ним было двое детей — 24-летний сын Евгений и 21-летняя дочь Зина. Сообщалось, что актриса так увлеклась Денисом, что мечтала родить ему двойню, но ребенка она потеряла и впала в депрессию. Цывина также говорила, что настолько доверяет Сердюкову, что даже оформила на него генеральную доверенность, позволяющую распоряжаться ее имуществом и представлять интересы в суде. Это, впрочем, понравилось далеко не всем из окружения актрисы.

Позже, когда в апреле 2019 года актрису мертвой обнаружил ее сын, то родственники погибшей решили, что к смерти женщины может быть причастен ее возлюбленный Сердюков. При этом официально сообщалось, что Цывина умерла из-за кардиомиопатии — патологии сердечной мышцы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Сердюков готовится стать отцом.

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