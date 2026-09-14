«Москва с высоты 400 км»: «Роскосмос» показал столицу с борта МКС

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 30 0

Снимок приурочен 879-летию российской столицы.

Как выглядит Москва с космоса — фотография с МКС

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

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Роскосмос показал фотографию Москвы, снятую с Международной космической станции

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала фотографию Москвы, запечатленную с борта Международной космической станции. Снимок с изображением столицы появился в официальном канале компании в мессенджере МАКС.

«Москва с высоты около 400 километров: взгляд с МКС», — говорится в публикации.

В корпорации подчеркнули, что сделанный кадр приурочен к 879-летию Москвы. Его автором стала космонавт Анна Кикина.

На фотографии из космоса отлично видны характерные очертания российской столицы, а также светящиеся огни городов и других населенных пунктов, которые расположены по соседству с Москвой.

Москва отпраздновала свое 879-летие 5 и 6 сентября. По всей столице в эти дни прошли массовые мероприятия, которые охватили не только ее центр, но и парки, музеи, театры, спортивные арены и другие пространства. В гуляниях приняли участие как местные жители, так и гости города.

Кроме того, День города в этом году ознаменовался открытием футбольного стадиона «Торпедо», а также запуском Рублево-Архангельской линии метро. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Москва в этом году отметила свой день рождения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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