Как место знакомства влияет на длительность отношений? — ответ сексолога

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 922

Эксперт Дмитрий Гарин предложил оригинальную схему для поиска второй половинки. Не прогадаешь!

Фото, видео: Depositphotos / gstockstudio

Ночные клубы, бары, дискотеки, а может, библиотека или путешествие на острова — где встретить ту самую, долгожданную вторую половинку, чтобы впоследствии жить долго и счастливо? Этим вопросом задаются миллионы людей: как молодых, не имевших опыта, так и состоявшихся, но неоднократно сталкивающихся с болезненными разрывами.

Эксперт в области семейных отношений, сексолог Дмитрий Гарин уверяет: не стоит искать «правильных» мест для знакомства с партнером, как и не следует всю жизнь его ждать. Если желание вступить в здоровые и долгосрочные отношения действительно искреннее, то стоит начать с самоанализа и разбора ошибок прошлого.

Счастье придет само

Если говорить о женских неудачах в поисках кавалера, то, скорее всего, ранее имел место негативный опыт. Психологическая травма, записанная на подкорку, не дает объективно воспринимать реальность. «Раненая» дама подсознательно ищет слабого мужчину, не способного нанести ей ущерб. Но в то же время не отдает себе отчета, что такой кавалер не будет отвечать за семью.

«Мой совет — перед знакомством хорошенько проработать травму через медитативные практики, но лучше всего — со специалистами. Нужно убрать негативный образ мужчины, а после загрузить в подсознание образ другого — заботливого, мудрого. Нужно сделать так, чтобы нашему подсознанию этот образ был вкусен. Тогда в ваше поле начнут подтягиваться люди с теми „настройками“, которые вы запрограммировали», — подчеркнул Дмитрий Гарин в беседе с 5-tv.ru.

Все те же правила, как оказалось, действуют и для мужчин. Таким образом, неважно, где знакомиться со второй половинкой. Идеальное место вообще не имеет смысла искать. «Правильный» человек обязательно окажется в поле зрения «нуждающегося», как только последний откроется миру.

«Начинать нужно с себя, со своего внутреннего мира. Станьте тем человеком, который привлекает как маяк. Сделайте так, чтобы ваш внутренний мир был по-настоящему прекрасен, и к вам начнут притягиваться лучшие из лучших», — заключил сексолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что можно и категорически запрещено делать в постели с партнером.

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