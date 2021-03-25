«Свисали как сосули»: блогер Стужук сделала новую грудь — фото

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Виктория Андреева
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25-летняя звезда Instagram зарекалась ложиться под нож хирурга. Но кое-что заставило ее это сделать.

Фото, видео: Instagram @sofia_stuzhuk

Блогер-миллионник София Стужук перенесла тяжелую операцию по изменению формы груди. Звезда Instagram до сих пор принимает обезболивающие. Несмотря на побочные эффекты от наркоза и хирургического вмешательства, о решении лечь под нож она нисколько не жалеет. И вот почему.

В беседе с фолловерами Стужук призналась, что давно испытывала проблемы в сексуальном плане. От природы ее бюст был достаточно большим, но не имел упругой формы. Во время интимной близости София постоянно испытывала напряжение. Осознав, что так более не может продолжаться, красавица решилась на операцию.

«Годы попыток принятия смущения во время секса, что „мои“ свисают как сосули, постоянные поиски подходящих топов и переживания… Мгновенное решение, два часа перелета, 4,5 часа операции, третий день адских мучений и минимум месяц реабилитации. Ради, надеюсь, будущего наслаждения и комфорта», — разоткровенничалась Стужук.

София заметила, что теперь, даже будучи в бинтах, наконец-то собой довольна. Записывая очередное сторис, звезда не преминула расстегнуть топ и показать, ради чего терпела мучения.

Instagram @sofia_stuzhuk

Среди комментаторов нашлись те, кто откровенно высмеивал блогера и ее «нестабильную» позицию по отношению к пластическим операциям. Звезда якобы ранее зарекалась ложиться под нож, поскольку боялась развития онкологии. Однако были и те, кто поддерживал Софию, напоминая, как важно женщине просто ощущать себя красивой.

«Сами себе противоречите!»

«Зато она не будет плакать по ночам одна…»

«Софи, ты сама вправе решать, как для тебя лучше. Умница! И не надо оправдываться!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал о трагедии в семье блогера Софии Стужук.

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