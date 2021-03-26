Неравный бой: названы размеры пенсий Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой

|
Рита Цветкова
1 143

Почему финансовое положение соведущих популярного шоу «Давай поженимся!» так заметно различается?

Неравный бой: названы размеры пенсий Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Актриса и ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева не только неплохо зарабатывает на телевидении, но и получает, как выяснилось, приличную пенсию. Государство выплачивает знаменитости 45 тысяч рублей в месяц. Размер суммы объясняется тем, что по закону все прописанные в Москве деятели культуры, имеющие почетные звания, обладают правом на прибавку к пенсии в 30 тысяч рублей. А Гузеева, как известно, является заслуженной артисткой РФ.

Коллеге актрисы по передаче, свахе Розе Сябитовой, повезло меньше. У нее нет преимущества в виде звания, посему она получает от правительства всего 14 тысяч рублей. Однако на свое положение звезда не жалуется. Знаменитая сводница не раз заявляла, что привыкла рассчитывать только на свои силы и способна обеспечить себя сама — работающий пенсионер, как-никак!

Скромное пособие по возрасту, несмотря на известность, выплачивается и таким артистам как Ефим Шифрин и его бывшая коллега по проекту «Аншлаг» Регина Дубовицкая. Юмористу полагается 13 тысяч рублей в месяц, а телеведущая получает чуть больше — 16 тысяч, пишет сайт KP.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут проиндексировать пенсии новой категории граждан.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.76
-0.41 89.26
-0.72
Рунический гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля для всех знаков зоди...

Последние новости

0:06
Федоров день: что можно и ни в коем случае нельзя делать 27 марта
0:01
Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником
23:53
Организаторы «Евровидения» отказали Белоруссии в участии в конкурсе
23:29
«Огненный характер»: астролог рассказала о судьбе второго сына Шепелева
23:14
Путин предложил принять всемирные правила поведения в киберпространстве
22:56
Голливудская звезда Эмма Стоун впервые стала мамой

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля для всех знаков зодиака
В России с 1 апреля повысят социальные пенсии
Риски обманов: Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на апрель 2021 года
Что спасло единственного пилота во время ЧП с Ту-22М3 под Калугой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака